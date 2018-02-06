金正恩派往平昌冬奥会的90岁老人是谁？

三天后，韩国平昌冬奥会将如期举行。其间将出现哪位朝鲜高官的身影，之前一直引发猜测。
现在，朝方团长的人选终于定了！
韩联社援引韩国统一部消息报道说，韩方4日晚收到朝方关于派遣高级别代表团访韩的通报中称，访韩的代表团团长为金永南，此外还包括其他3名代表团成员和18名支援人员，但没有说明3名成员分别是谁。
金永南是谁？他在朝鲜政坛中处于什么样的位置？
金日成时代的“元老”
公开资料显示，他现任朝鲜最高人民会议常任委员会委员长，劳动党中央政治局常委，并且担任朝鲜在外交礼节上的国家元首。
记者注意到，被委以重任的金永南今年已经90岁高龄了，且历经金日成、金正日和金正恩三代，称之为朝鲜政坛的“常青树”不为过。
早在1980年的金日成时代，金永南就当选朝鲜劳动党中央政治局委员。金日成逝世后，在金正日主政的1998年9月，金永南当选最高人民会议常任委员会委员长，2003年9月连任，2009年4月再次出任最高人民会议常任委员会委员长，时至金正恩当政的今日。
值得一提的是，1994年金日成逝世的中央追悼大会上，为昔日最高领导人致悼词的正是金永南。十七年后，金永南又做了同样的事，在已故最高领导人金正日的中央追悼大会上发表悼词。
“伟大的金正日同志用独创性的先军政治武装军队，把祖国建设成为强大的军事大国及核技术拥有国，为我们迎接新的发展时期奠定基础，使我们的国家实现飞跃性的发展”，金永南致悼词时表示。
不仅如此，在两位已故领导人的诞辰或铜像落成等重要场合，发表演讲的几乎总是金永南。
兄弟三人皆居高位
1998年9月，朝鲜重新修订宪法，废除了国家主席制，按照新的朝鲜宪法，最高人民会议常任委员会委员长即代表国家。
不过，根据朝鲜宪法，朝鲜的国家元首是“永远的朝鲜民主主义人民共和国主席”金日成。由于金日成于1994年逝世，目前行使开展外交关系、签署条约等实际国家元首职权的人是最高人民会议常任委员会委员长金永南。
同金永南一样身居高位的还有他的两个弟弟金己男和金斗南。前者为朝鲜劳动党中央政治局委员、劳动党中央书记；后者曾担任朝鲜人民军大将，金日成的军事秘书，中央军事委员会委员、国防委员会人民武力部副部长。
朝鲜的对外“发言人”
金永南此番被派往韩国出席平昌冬奥会，其实也在一些人的意料之中。
从个人履历上看，金永南有着丰富的外交经验。他曾经担任朝鲜劳动党中央国际部副部长、外务省副相、劳动党中央书记兼国际部长、政务院副总理兼外交部长等职，长期负责朝鲜的外交事务。
在网上搜索与金永南相关的新闻，其中绝大多数都是关于他代表朝鲜参与外事活动的报道，包括代表朝鲜出访和在朝鲜接见一些最高领导人没有或不便于接见的外国客人。
众所周知，金正恩自2012年担任朝鲜最高领导人以来，尚未访问过其他国家。这期间，屡次在国际场合现身的金永南成为外界了解朝鲜的“一扇窗口”。
比如，2015年，金永南先是在4月份参加了在印度尼西亚举办的万隆会议，会见了伊朗、印度尼西亚、津巴布韦、越南等国的首脑，再是在5月份赴俄罗斯代替金正恩出席俄罗斯卫国战争胜利日大阅兵。
金永南的外事活动中，还有一些出乎意料、易引起外界解读的事件。包括2014年对非洲多国展开访问和向英国女王伊丽莎白二世送出生日贺信等等。
而金永南这次出席平昌冬奥会，也不是他第一次出席与奥运有关的场合。
2008年8月，金永南曾赴北京参加第29届北京奥运会开幕式及相关活动，并在回国后称赞北京奥运会开幕式场面盛大，十分精彩。 六年后，他又赴俄罗斯索契参加第22届冬奥会开幕式，期间与俄罗斯总统普京、时任联合国秘书长潘基文等人会面。
此外，代表朝鲜国际形象的金永南还是罕见接受外媒采访的朝鲜高官。2014年在平壤接受日本共同社采访时，金永南曾回应“中朝关系冷却”一说，称中国“是我国的邻邦，是关系友好的国家，（中朝关系）并没有变化”。
而今，金永南再次处于国际舆论中心。他是否有可能与韩国总统文在寅、美国副总统彭斯等人会面引发了更多的关注。
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