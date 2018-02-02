统计局考虑顺应欧盟“要求” 将毒品交易计入GDP

法媒称，应欧盟统计局的要求，很多国家（西班牙、英国、意大利……）都采用了一些新的国内生产总值（GDP）计算方法。
据法国《论坛报》网站1月31日报道，每次新方法的采用，都带来了GDP的调高。法国全国统计和经济研究所（Insee）也想让其计算准则向欧盟邻国靠拢，但是拒绝将卖淫行为计入GDP，因为其认为卖淫不是“自由允许的商业交易”。
报道称，GDP被用来衡量一国的经济增长情况，是每年创造出来的财富总量（不包括此前多年累积的财富）。考虑有哪些要素要加入GDP计算范围并非近期之事，例如，2013年美国就曾率先进行了改变，决定将西方经济增长中的一个关键要素计入GDP：新技术，非实物交易。
然而，是否应该将毒品交易甚至是卖淫行为纳入到GDP的计算之中呢？在经过多年的争论之后，Insee决定顺应欧盟的要求，这可能会使法国的GDP出现“轻微上调”。
Insee1月30日宣布，将会“考虑境内的毒品消费及相关行为”。这种考虑是应欧盟统计局的“要求”，目的是让法国的统计能与“欧盟其他国家”趋同，也将会让法国的“GDP有很轻微幅度的上调”。
Insee国家账目部门负责人罗南·马耶接受法新社采访时指出，这些新数据将会并入GDP统计数字，预计新数字将在5月份发布。数字调整将会涉及Insee公布的“所有统计结果”，也就是说自1947年以来的所有GDP数字。马耶称，（毒品交易）每年的数字只有“几十亿”欧元，相比于法国2.2万亿的GDP来说不会有什么大调整。
报道称，欧盟统计局从2013年起就掀起了一场争论。该机构要求成员国把毒品交易和卖淫行为计入各国经济数据，认为它们都是自由允许的商业交易。这样做的目的是让各国提供的数据计算方法更为一致，因为在有些国家这两种交易行为被认为是合法的（如荷兰），而在其他一些国家则被认为是非法的。
按照欧盟统计局的要求，很多国家决定采用这种新的计算方法，其中就包括西班牙、英国和意大利。这种新的会计制度每次都能让采用国的GDP数字获得上调。
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