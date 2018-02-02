为看熊猫宝宝日本人也蛮拼的：凌晨3点排队 职员大喊“不要跑”

日媒称，参观东京上野动物园的大熊猫宝宝“香香”此前需要抽签，但动物园方自2月1日起改为按先来后到的排队取号顺序向游客开放参观。当天，上野动物园的入口处在开园前就排起了长队。
据《日本经济新闻》网站2月2日报道，自2017年12月与公众见面以来，“香香”在日本的人气丝毫没有下滑，动物园周围的商店街也有声音期待地表示，“客流有望进一步增加”。
报道称，在参观方法改变的2月1日，自凌晨3点前后开始就有人来到该园入口处，开园前有约1200人排队。在上午9时30分开园时，排队的人朝着园内的排队号发放处奔去，职员一度提醒大家“不要跑”。
参观客之一的佐藤美代子（46岁）1月31日晚乘飞机专程从北海道札幌市赶来东京，凌晨4点加入了上野动物园门前排队者的行列。她说，自己之前通过电话和网络参加了超过15次的抽签，但一次也没中。得知将按先后顺序参观，便请了带薪假来了。“昨天看了香香的视频，期待地都没睡着”，佐藤一脸兴奋的抬高声音说：“但愿能看到熊猫妈妈和宝宝一起玩耍的样子。”
来自东京都清濑市的一位76岁的大爷1月31日晚特意住在了动物园附近的一家“胶囊旅馆”，随后一清早就来排队。他有些怀念地说，之前亲眼看到大熊猫大约是在40年前，那时上野动物园有“康康”和“兰兰”，所以这次特别期待能见到香香。
报道称，香香和熊猫妈妈“真真”自2017年12月19日开始对公众开放参观。最初考虑到可能对熊猫母子造成的负担，参观采用抽签的方式，且时间也控制在每天2个半小时～4个半小时。
由于此后并未发现明显的问题，自2月1日起，园方决定采取按先后顺序发放排队号码的方式，每天准备了9500张。参观时间也配合该园的开园时间，延长为上午9时45分至下午4时45分。
报道称，随着从抽签制改为按取票先后顺序，对客流增加的期待也在加强。上野的“AMEYOKO”商店街的公关负责人表示，“因为大熊猫将全天对公众开放参观，所以估计来客有可能达到通常的一倍以上”。
据说，香香与公众见面以后，客流出现增加，但“参观时间截至中午，客流低于预期”。该商店街也将2月以后视为真正的客流高峰，3月还准备了与大熊猫相关的活动。
上野动物园表示，2月非节假日入园人数平均为6000人左右。关于“香香效应”，园方负责人表示“由于天气等原因，无法预测能形成多大的客流”，正在采取安排为入园者服务的志愿者等措施。
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