印度治理河流污染出怪招：养食肉龟应对腐尸问题

英国韦斯新闻社2月6日报道称， 恒河是印度5亿人赖以生存的水源，同时近10亿印度教徒讲台恒河视为“圣河”，他们在恒河中沐浴，净化心灵。
但是恒河的河流的净化能力受限，因为每天都有10亿加仑（约37.85亿升）未经处理的污水和工业废水排入恒河，使得恒河成为世界上污染最为严重的河流之一。
印度政府近期在解决恒河污染问题上所采取的措施当属2014年宣布的清理恒河计划（Namami Gange），并且承诺提供30亿美元资金。但是，至今为止，成效颇少，2017年调查显示，仅有2.05亿美元落到实处。
同时，印度政府也采取了一些古怪的方案，其中包括养育上千只食肉龟，以解决每年瓦拉纳西流域200吨的半火化腐尸，并为恒河发布一首官方圣歌，以提升爱国情怀。
随着丑闻的持续升温，印度总理纳伦德拉•莫迪政府（Narendra Modi）正计划在2019年大选前完成规划好的恒河计划。但是环境科学家兼活动推出者拉凯什•贾伊斯瓦尔（Rakesh Jaiswal）表示他并未看到任何进展，并称：“恒河的污染问题正日益恶化，在过去的24年中，我没有看到任何改善。”
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