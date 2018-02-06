俄罗斯莫斯科降下“世纪大雪”:2000多棵树被压倒

外媒称，莫斯科及整个俄罗斯中部地区4日遭遇被气象预报员形容为“北极入侵”的暴雪。
据塔斯社2月4日报道，莫斯科2月3日的降雪量创历史新高，比上一次当日峰值还多出5.1毫米。到2月4日晨，莫斯科平均积雪深度43厘米，几乎是在一昼夜之间增加了一倍。3日白天气温从摄氏零上1度骤降至零下7至8度，结果早些时候融化的部分积雪在电线和树枝上结成了冰。
莫斯科市长索比亚宁称，大量树木和电线被积雪压断，约2000棵树木被压垮。市政部门提醒居民出行小心，建议不要把汽车停在树下。
仅3日和4日，莫斯科就有50至150趟航班延误，好在莫斯科机场还没有瘫痪。
莫斯科气象局首席专家塔季扬娜·波兹尼亚科娃表示，莫斯科在4日遭遇“北极入侵”。这形容的不仅是创纪录的降雪量，还有来自北极的寒潮。她说：“由两股气旋构成的暴风侵袭莫斯科，一股气旋来自西北方向，另一股则从地中海经巴尔干地区吹到这里。”
本周上半周，北极吹来的冷空气还将肆虐。2月5日凌晨气温降至零下15至17度，白天气温也只有零下10至13度。莫斯科副市长彼得·比留科夫说，5日当天预计还将新增20厘米的积雪。比留科夫向记者表示，周末降雪量已突破一百年来的最高纪录。
另据法新社2月4日报道，莫斯科市长和气象部门4日宣称，莫科斯遭遇有记录以来最强降雪，造成至少1人死亡，5人受伤。莫斯科市政府近7万工作人员被动员起来清理道路，政府要求驾驶员不要驾车出行。
俄罗斯能源部指出，强降雪还导致莫斯科周边地区近6万人断电。
此外据西班牙《先锋报》网站2月4日报道，已经举世闻名的“世纪之雪”将俄罗斯首都莫斯科埋进了半米深的积雪之下，造成交通瘫痪，几十趟航班被迫取消。莫斯科气象部门称，这场降雪创下了当地降雪量新纪录，此前有记录的最高值还是在1957年。
莫斯科市长索比亚宁警告说，未来几小时内天气将持续恶化，因此莫斯科市民、尤其是司机一定要非常小心。
索比亚宁强调：“根据预测，天气只会变得更糟，预计还将出现暴风雪，我建议大家远离树木和电线杆。”根据初步统计，在过去的48小时内已有2000多棵树木被冰雪压倒，造成了住宅、汽车和公共设施的损坏，公共交通也遭到阻断。
报道称，无论是郊区还是市中心，路人的出行也非常困难，人行道两旁都是1米多高的积雪。68岁的莫斯科人维塔利表示：“我不记得出现过这样的情况，也许我很小的时候有过。这两天之内下的雪比整个冬天还要多。”
59岁的斯韦塔拉娜表示，自己当清洁工以来从没见过这种情况。这两天她使用的工具不是扫帚，而是一把大铲子。当地政府已经投入了1.4万台重型设备以最大程度减少大雪造成的后果，并增加了近6万台清扫机，已经清除积雪近100万立方米。
报道称，大雪不仅使莫斯科居民的生活受到了严重影响，整个莫斯科周边地区有数以万计的人因降雪导致的停电而陷入困境。
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