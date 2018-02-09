美国2017年逮捕逾14.3万无证移民 创3年来新高

据美国“侨报网”2月8日报道，2017年，美国无证移民被捕的案例就持续飙升。据美国独立性民调机构皮尤中心当日发布的最新数据显示，美国移民与海关执法局（ICE）在2017年逮捕的无证移民数量创下近3年来的新高。
报告显示，ICE在2017年共逮捕了14.347万人，比2016年大幅上升了30%。其中被捕人数上升最多的是佛州、得州北部以及俄克拉何马州，仅达拉斯地区2017年就有1.65万名无证移民被捕。此外，在2016-2017年间，新奥尔良、亚特兰大、波士顿以及底特律地区的无证移民被捕案例也上升了超过50%。
该报告还指出，2009年，ICE在全美范围内逮捕了29.8万人，此后该数字便逐年出现下降。皮尤中心在声明中表示，“无证移民被捕数量自特朗普2017年上任后开始上升。”
移民局对此发布声明表示，采取行动是为了“执行禁止企业雇用非法劳工的法律”，以“保护美国公民和其他合法雇员的工作机会”。移民局说，联邦执法人员2017年在全美共进行过1360起类似突袭，违法企业合计支付逾1亿美元的罚款。
虽然ICE在美国国内逮捕的人数在上升，但海关和边境保护局（US Customs and Border Protection， CBP）在同一时期逮捕的人数则下降了25%。与ICE在美国国内逮捕并遣返无证移民的职责不同，CBP负责在海关和边境口岸执行逮捕任务。
同时，特朗普政府也试图通过停止联邦拨款的方式，打击全美的庇护城市。
代理移民局长荷曼（Thomas Homan）多次抨击加州庇护城市政策，表示该政策大大阻碍了联邦和当地执法部门的合作。更曾表示会大大加强在加州的执法行动。他曾于1月2日向美国媒体表示，将会派更多调查员到加州。
据报道，加州自1月1日起成为无证移民庇护州，禁止本州执法人员配合联邦执法人员逮捕非法移民。但移民局官员7日表示，为执行特朗普的移民政策，加强逮捕和遣返非法移民，他们上星期搜查了加州的77家公司。
在此法例下，加州总检察长贝塞拉（Xavier Becerra）警告雇主，若将雇员记录交给联邦当局，即违反了加州法律，最高可罚款1万美元。
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