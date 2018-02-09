国际清算银行建议各国央行应先发制人打击比特币

英媒称，国际清算银行（BIS）总经理阿古斯丁·卡斯滕斯警告称，各国央行必须打击比特币和其他加密数字货币，阻止它们“依附”主流机构，成为“金融稳定的威胁”。
据英国《金融时报》网站2月7日报道，BIS有“央行的央行”之称，因为各国央行在这里设立账户。卡斯滕斯指责比特币是“泡沫、庞氏骗局和环境灾难的组合”。
当前，越来越多的迹象表明，主流金融机构对加密货币的抵触造成比特币价格又一次大幅下挫，使比特币市值在一个月内蒸发近三分之二。
卡斯滕斯6日在德国约翰·沃尔夫冈·歌德大学发表演讲时表示：“到目前为止，很多人判断，鉴于加密货币规模小且相互关联性有限，对它们的担忧没有上升到系统水平。”
“然而，如果政府不先发制人，加密货币与主要金融系统的关联性可能会增强，并成为金融稳定的威胁。”
曾担任墨西哥央行行长的卡斯滕斯承认，世界上许多主要中央银行都已密切关注利用区块链或分布式账本技术（DLT）改造自身业务的可能性。DLT是加密货币的基础。
但他表示：“实际上，中央银行的实验表明，基于DLT的系统运行起来成本非常高，速度比传统的支付结算系统慢，效率也低得多。”
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