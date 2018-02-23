韩学生在美快餐店被骂“中国佬” 涉事店员被解雇

据美媒报道，美国宾夕法尼亚大学一名韩国籍学生In Young Lee，上周六（2月17日）凌晨1点30分左右在美国一家连锁快餐店塔可钟（Taco Bell）点餐时，被一名男店员用带有种族歧视的字眼侮辱。当时这名男店员在Lee点餐的收据上写了一个在美国常被用来侮辱中国人的词“中国佬（Chink）”。
Lee来自韩国仁川，事后他在自己的Facebook上将此事曝光，他表示一开始为了方便点餐（因为韩国名字In Young Lee拼写比较复杂），就告诉涉事店员他叫Steve，不过随后看到自己收到的票据上竟写有“中国佬（Chink）”，这让Lee即惊讶又愤怒，因为这是一个贬义词，通常用来侮辱“在中国出生或有中国血统的人”。
据悉，点餐过程中Lee并没有与店员发生过争执，两人也没有沟通问题，于是Lee便质问店员为何会使用侮辱性的字眼，对方解释称是因为当时店里有3个叫做Steve的客人，为了便于区分才这么做。在店员道歉后Lee也没有多说什么，但之后Lee偶然听到涉事店员与同事间的对话，发现他们拿此事开玩笑，这让Lee非常生气，于是Lee与店员吵了起来。事后Lee决定将此事在网上曝光。
目前，快餐店塔可钟已经将涉事的男店员解雇，并且道歉称：“我们不能容忍这种行为，该员工已不再为塔可钟工作。同时其他员工们正在接受重新培训，以确保不会再有类似的事情发生。经理也已直接向当事顾客道歉。”
Lee则表示，他觉得没有必要因此将涉事店员解雇，因为将其解雇可能使其更加愤怒而不承认错误。不过Lee很高兴塔可钟快餐店对其他员工进行了重新培训，他表示“对于美国亚裔来说，我们总是比较沉默，这也是导致常有类似事情发生的原因之一，而这种事发生后又总会被忽视。我只是希望亚洲人不要再对这种事沉默，应该更直言不讳。”
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