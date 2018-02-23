印度将在非洲岛国建基地 英媒：成中印较量新焦点

英媒称，印度洋小国塞舌尔最近继马尔代夫之后成了中国与印度争夺影响力的最新焦点。
据英国广播公司网站2月22日报道，起因是印度与塞舌尔两国在1月底签署了一份为期20年的协议，印度将在这个群岛国家修建一个海军基地。
根据英国路透社的报道，这一协议将为印度在阿桑普申岛上建造飞机跑道和码头做好准备。
印度专家称，随着中国在印度洋以及太平洋地区的足迹不断增多，印度的地缘政治疆界也在不断扩张。
报道称，中印两国是传统上的竞争对手，而随着两国经济腾飞，两国自然也在不断较量在亚洲地区的影响力和老大地位。
加拿大麦吉尔大学国际关系教授保罗在接受BBC采访时说，随着中国影响力的扩大，近年来中国逐渐把目光瞄准了印度洋，使之成为中印两国争夺的另一个战略区域。
与此同时，保罗说印度也不甘示弱。印度在试图巩固其在印度洋地位的同时，也在寻求扩大在太平洋的影响力。
保罗认为，印度在塞舌尔建立海军基地将使印度占据有利战略地位。
报道称，塞舌尔距离非洲海岸约2000公里，印度此举也表明中印两国竞争进入新阶段。
为什么印度洋对中印两国如此重要呢？
报道称，首先，印度洋是海上重要交通枢纽。据美国能源信息署的数据，2016年，通过印度洋航道所运送的石油每天有4000万桶，占全球每日原油需求量的将近一半。
此外，亚洲、非洲、澳大利亚、中东以及大洋洲和欧洲的商道都要经过这里。
印度拥有太平洋7500公里的海岸线，印度95%的商贸以及70%的经贸额都要经过印度洋。
报道称，2013年，中国推出“新丝绸之路经济带”，计划在巴基斯坦修建一条运河把印度洋的航路大大缩短。
保罗说，这一提议将可以让北京直接连接波斯湾地区和中东，继而增加在非洲、南亚和中亚的影响力。
报道称，此外，北京还与斯里兰卡的汉班托塔港签署了一项99年的租赁协议，该港口距离马六甲海峡的海上距离只有20公里。
报道称，汉班托塔港是2004年海啸的受灾区，该项目最初曾交给印度，但却遭到拒绝，理由是不可行。
报道称，但是，具有战略眼光的中国人看到了契机，这无疑引发印度人的担忧。
报道认为，印度一方面积极拉进与其盟友的关系，例如与美国、澳大利亚、日本等国家的合作以掣肘中国。
另一方面，增加在自己“后院”的防范。正是在这种背景下，印度与塞舌尔签署了建立海军基地的协议。很明显，印度这样做是为了制衡中国在印度洋日益增加的控制权。
中国与塞舌尔于1976年建交。报道称，中国从1977年起开始向塞提供各种援助项目，包括援建司法大楼、议会大楼，修建游泳池、医院、学校和幼儿园等。
2013年5月，中塞两国签署了互免签证协议。
报道称，2016年中国赴塞旅游人数达14549人次，中国已成为塞第六大旅游客源地。
2016年北京至塞舌尔首都维多利亚直航正式开通。
报道称，塞舌尔与马尔代夫这些原来并未引人注意的印度洋小国正在成为中印之间较量的新天地。
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