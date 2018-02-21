美国公务员因换位威胁空姐将失业 结果自己丢饭碗

美国纽约州53岁公务员裴瑞兹（Susan Peirez）日前搭乘达美航空（Delta Air Lines），当时她坐在一名婴儿旁边，听到哭声后，她向空姐塔比瑟（Tabitha）要求换位，被拒绝后，她威胁对方“你明天可能就会没有工作！”嚣张的行径让裴瑞兹暂时遭到停职处分，她年薪9.5万美元的饭碗可能也不保。
据《纽约每日新闻》报道，裴瑞兹6日在飞机上表示，“我可不要坐在会哭的婴儿旁边”，随后她提到自己为政府部门工作，并威胁塔比瑟，若不让她换位子，塔比瑟可能明天就会被炒鱿鱼。面对临时的要求，空服员倒是相当镇静，遭到威胁后她更是直接要求裴瑞兹下飞机，完全不受影响。
裴瑞兹听到自己要被赶下飞机后连忙道歉，“我感到抱歉，我必须搭这班！我真的很对不起，拜托，塔比瑟，谢谢你。”虽然已经致歉，但裴瑞兹的行径早就被婴儿的19岁母亲玛丽莎（Marissa Rundell）给录下，她原本希望将影片分享给自己的家人，没想到放在网络上引起轩然大波。
事情闹大后，纽约州政府表示裴瑞兹已遭到停职处分，而她年薪9.5万美元的工作也恐不保。得知裴瑞兹可能因此失业后，拍下影片的蓝道尔觉得愧疚：“我觉得对她有些歉意。我不知道她的状况，而她也不知道我的，也因此产生误解。”不过蓝道尔也说，当时裴瑞兹确实态度很差，还用脏话问候她，只是她万万没想到，一段拍给家人看的影片，最后却让人丢差事。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost