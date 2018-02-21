印度针对“中国威胁”提关税？美学者:将殃及自身

英国媒体刊登美国学者文章表示，印度最近针对所谓“中国威胁”采取的举措反而会对印度造成不利。
英国《金融时报》网站19日发表美国锡拉丘兹大学经济学教授、彼得森国际经济研究所访问学者玛丽·洛夫利的文章表示，20多年来，印度在改革开放本国经济和提高增长率方面取得惊人进展。但是，近几周，纳伦德拉·莫迪总理似乎确定了一个新的重点：保护印度制造业不遭受所谓的“中国威胁”。令人遗憾的是，这种方式反而对印度不利。
报道称，莫迪最新的财政计划要求大幅提高进口关税，直接针对中国这个世界出口超级大国。这样一来，印度就可能过早脱离自己寻求加入的供应链。这些新关税更让人担忧的地方在于，它们会促进印度从全球化进程中的撤退，这种撤退或许已经在美国、英国发生。
印度已经把平均关税水平从1990年的近81%减至今天的大约13%，从而逐渐对外国竞争开放市场。自2014年上任以来，莫迪政府宣传推广“印度制造”，这场运动通过降低对外国投资的壁垒和改革规章来加强印度的制造能力。
上述举措显然仿效了中国加强贸易与投资的脚本，这合乎情理：像中国一样，印度也有日渐增强的年轻劳动力大军，他们的期待也在不断提高。
报道称，但是，印度现在似乎对这条道路失去信心，从而回到进口替代的旧习惯。新预算没有进一步借鉴中国的成功，而是隐晦指责中国延缓了印度制造业的腾飞。事实上，预算实施的高关税对中国进口搭起壁垒，有可能把外国投资者挡在外面，而把世界最大的劳动力大军锁在里面。
莫迪的预算把关税提高到大约20%，针对的是印度从中国进口的两大类产品。第一类是各种劳动密集型产品。印度政府将把美容用品、钟表、玩具、家具和鞋类制品的关税提高一倍。印度在经历了25年国内改革之后仍然需要保护这些入门级行业，这令人震惊。事实上，新关税暗示，印度企业在风筝和蜡烛等产品方面也没有竞争力。
第二类关税加倍的部门包括电子产品和通讯设备，比如手机、电视以及相关零部件。这里，竞争再次主要来自中国进口商品。
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