印度要在藏南修隧道直通中国门户

印度财政部长阿伦·贾特里1日公布2018年印度联邦预算案时宣布，印度将在“阿鲁纳恰尔邦”（即藏南地区）西山口修隧道。这被印度媒体描述为“预算案中非常重要的内容”“印度抗衡中国之举”，因为隧道“通向中国门户”达旺，未来还将通火车，实现快速运送兵力和物资。
清华大学国家战略研究院研究员钱峰2日接受采访时表示，“阿邦”一直没有通铁路，印度方面的相关计划，除了有快速运送军队的考虑，还希望在政治上进一步加强对当地的管控，实现“占领即占有”的目的。
印度《经济标准报》2日称，西山口隧道计划是“中国在中印边界问题上愈发强硬”的背景下提出的。贾特里表示，印度政府正在大力发展边境地区的连通性基础设施，以确保国防安全。印度国防部立刻呼应贾特里的话说，政府批准该隧道项目将进一步助力印度国防做好准备。
“通向中国门户的关键隧道”，《印度时报》称，隧道将建在海拔4176米处，连接藏南地区的达旺与西卡。“达旺位于中国门户”，新隧道将推动实现一个“富有雄心”的计划——让火车开进达旺。报道称，印度政府去年开始对修建帕卢克蓬格至达旺377公里的铁路线路进行调研，印度国防部参与其中。该项目最早于2010年敲定，铁路建成后将令军队和物资能快速运输到达旺。帕卢克蓬格已经与通向印度其他地区的铁路线联通，距达旺仅290公里。报道还提到，此前一条能适应各种气候的公路已通向达旺。
《经济时报》称，中印“洞朗对峙事件”过后，印军方一直敦促政府在印中边境地区快速加强基础设施建设。印度陆军参谋长拉瓦特上月表示，印度应把对边境的注意力从巴基斯坦转移到中国。
在大力推进中印边境基础设施建设的同时，印度方面还大幅提升国防预算。在印度政府1日公布的预算案中，印度新一年的国防预算同比上涨7.81%至2898亿印度卢比（约合人民币284亿元）。但一些印媒和军方人士仍在大喊“钱太少”。《印度时报》称，尽管增幅为7.81%，但国防预算总额仅为印度GDP的1.58%，为1962年印中边境冲突后比例最低的一次。“在同时面临中国和巴基斯坦威胁的情况下，这笔预算不可能满足国防运作和能力建设需求”。印度退休将军胡达则在印度“News 18”网站刊文称，过低的国防预算将影响到军队现代化。
清华大学国家战略研究院研究员钱峰2日接受采访时表示，西山口所在区域位于中印边境领土争议地区。在中印边境，有许多山口，早年间的中印冲突很多都发生在山口处，那里是扼守部队、军事调动的咽喉。而达旺千百年来一直是藏南地区的重镇，此地也是六世达赖喇嘛仓央嘉措的出生地，在藏民心目中有特殊地位。印度方面建隧道的计划既想在军事上增加谈判筹码，也有增加“阿邦”对印度中央政府的向心力的意图。
钱峰表示，由于中印、印巴边境地理环境较为恶劣，印度边境基础设施建设工程一直进展缓慢，虽然印方可能会延工，但不排除西山口隧道最终建成的可能。钱峰认为，中印高层已就双方应维护边境地区的和平与安宁达成一致。在边界问题未解决前，不应做出可能冲击两国关系大局的行动，“印度方面不应忽视中国捍卫边境的决心很坚定，也不会放松边境基础设施建设”。
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