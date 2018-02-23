驻日美军战机空中丢副油箱引不满 渔民要求美军赔偿

共同社2月20日报道称，日本官房长官菅义伟20日在记者会上表示，有关驻日美军三泽基地（位于青森县三泽市）一架F-16C战斗机向附近的小川原湖丢弃副油箱一事，已要求美方彻底做好安全管理，查明事件起因并防止问题再次发生。首相安倍晋三也在众议院预算委员会会议上表态称，“确保地区居民的安全是大前提。将强烈要求美方彻底做好安全管理、查明原因、防止问题再次发生”。
小川原湖渔业协会决定，在燃油被回收前全面暂停湖中捕鱼作业。知事三村申吾谴责说，“蚬贝捕捞受到了损失，十分遗憾”，要求美军和日本政府查明原因并补偿渔民，做到万无一失。
美国空军称，当时战机“发动机起火，确认没有人后丢下了两个燃料箱”，并发表声明称将彻查原因。美军三泽基地司令斯科特·乔布向三泽市政府道歉说，“给居民带来了不安”，还称对部署在基地的同型号战机全部进行了检查，未发现异常。
日本防卫省表示，正在确认湖面油量的详情。
据悉，通常副油箱全长约4.5米，直径约1米，容量约1400升，无燃料时重达200千克以上。F-16战机的副油箱可挂载在战机的两翼下。
20日上午8点40分左右，一架美军F-16从三泽基地起飞后不久发动机起火，遂向基地附近的小川原湖丢弃了两个副油箱后，进行紧急迫降。当地渔民说，疑似副油箱的物体在距离正在捕捞蚬贝的船只约400米处坠落。所幸无人在事件中受伤。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost