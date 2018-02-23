OPEC或与俄建"超级卡特尔" 英媒称美页岩油仍是"搅局者"

英媒称，石油输出国组织（OPEC）将在今年年底之前与俄罗斯领导的产油国阵营建立永久性联盟，旨在通过空前规模和覆盖范围的超级组合重新控制全球原油市场。
据英国《每日电讯报》网站2月20日报道，OPEC轮值主席苏海勒·马兹鲁伊表示，这两个集团正在研究一个“框架合作伙伴关系”，从而在目前的联合限产协议于今年晚些时候到期之后，将双方永久性地紧密结合在一起。
他在伦敦参加世界石油和天然气精英年度盛会国际石油周论坛时说：“我们建立了巨大的信任。”
这个新的超级卡特尔将成为石油业的巨大进展。这是对美国“短周期”页岩开采者作出的尴尬且姗姗来迟的反应。页岩开采业抓住OPEC和俄罗斯削减产量的机会提高产量，今年全年日产量预计提升130万桶。
随着美国持续收取世界石油需求增长的意外之财，这个OPEC-俄罗斯联盟面临着严峻困境。它可能面临这样的选择：要么将限产延长到2019年，把更大的市场份额拱手让给美国；要么重新回到价格战，从而令市场再次崩溃。
OPEC相信美国页岩油产量将在2025年达到每天1240万桶的峰值，认为页岩开采者正快速耗尽最好的一级和二级页岩开采区，而且无法用新的页岩油田取而代之。
局势的发展将决定这一判断是不是OPEC分析师一直以来从未打成的如意算盘。这个卡特尔从一开始就错误地判断了页岩现象，在太长的时期内把价格定得太高。
OPEC还深信2015年和2016年的油价崩溃能导致页岩产业破产。这是一种误解。页岩企业的资产最终被私募集团或其他资本更雄厚的开采商收购。
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