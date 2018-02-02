香港“历史性”禁止象牙贸易 三年内关闭世界最大象牙市场

英媒称，香港立法会议员以绝对优势投票通过了禁止象牙买卖的议案，支持者称这是“大象的救生索”。中国内地此前也出台了类似的禁令。
据英国广播公司网站1月31日报道，在香港，象牙买卖将逐步取消，到2021年将完全停止。
在投票前，示威者聚集在香港立法会外，他们举着标语，上面写着：“你真的需要象牙筷子吗？”
来自全球性宣传组织“呼声”的伯特·万德说：“关闭这个庞大的象牙市场给大象带来了一线生机。”
报道称，动物的长牙——主要是象牙——已经在香港交易了150多年。香港被认为是世界上最大的象牙市场。香港的野生救援协会说，这个英国前殖民地在1989年全球象牙贸易被禁止的时候拥有670吨象牙库存。只有在那之前获得的象牙可以在那里买卖，但是活动人士说，合法贸易往往是非法活动的幌子。
2017年7月，香港当局说，他们查获了世界上规模最大的一批走私象牙——其重量约为7.2吨。在香港购买象牙的人里，超过90%都来自中国内地，而内地此前一直是进口象牙最多的地方。
报道称，香港的象牙贸易将分三步停止。首先，禁止买卖1975年《濒危野生动植物种国际贸易公约》生效后获得的象牙。然后，1975年之前获得的象牙也将被包括在禁令之内。最后，到2021年，商人们必须将所有的象牙处置妥当。
对象牙走私的罚款也将大幅增加。根据新法，违反者可能被处以1000万港币（约合806万元人民币）的罚款，是目前的两倍，或者是入狱10年，而不是现在的两年。
许多环保主义者称赞这项禁令是一场胜利。
野生救援协会的亚历克斯·霍福德称之为“大象保护史上的一个伟大时刻”。
香港立法会议员葛珮帆说，投票这一天对于大象来说是一个了不起的日子，但是这些变化不能只是一纸空谈。
然而，一些活动人士认为时间框架过长。他们指出，人们仍然为了象牙大量杀害非洲象。根据世界自然保护联盟的统计，非法偷猎已导致非洲象在过去10年中锐减11万头，现在仅存41.5万头。
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