印制武器要出口？美媒:先修复你们的国防采购系统

为庆祝共和国日，印度于1月26日在新德里殖民时期的砂岩建筑前举行了阅兵仪式。阅兵式上，印度向潜在的买家——东盟十国领导人展示了国产武器。
新德里政府希望向亚洲小国出口“印度制造”的军事技术，其中包括“布拉莫斯”导弹。2月6日，印度还将在新加坡航空展上炫耀（其军事实力），届时印度与俄罗斯的合资企业布拉莫斯航空航天公司（Brahmos Aerospace）将首次出展。
然而，除开印度此次壮观阅兵式及其推销宣传外，专家们认为，印度正在酝酿2500亿美元的军事现代化计划。随着美国不断对印度施压，要求其在印度太平洋地区（从印度洋到东南亚和东亚的海域）发挥更大的作用，这一计划变得更加重要。
尽管印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）一直与其地缘政治对手保持平衡，包括2017年同中国在喜马拉雅山的边境对峙，但其政府仍未修复这个世界上最大武器进口国崩溃的国防采购系统，使印度无法装备本国的武装力量，更不用说友邦的。
曾向美国驻印度大使提供建议的卡内基国际和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高级研究员阿什莉•泰勒（Ashley Tellis）说：“阻止军方做出明智选择、功能故障的体制仍然存在。这并不是管理一个军事大国的方式，相反，这一定是军事大国中最糟糕的采购流程之一。”
报道说，相比之下，中国军事现代化有了长足的进步。斯德哥尔摩国际和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）的数据显示，中国目前是全球第三大武器出口国。
莫迪的发言人并没有对印度国防采购问题的采访作出任何评论。印度政府军工生产秘书阿贾伊•库马尔（Ajay Kumar）在最近的一次小组讨论中表示，印度希望从武器进口国转变为出口国，并称，印度仍然需要进口大部分零部件，比如，“布拉莫斯”超音速巡航导弹（BrahMos missile）中65%的部件都是进口的。同时，他还说道：“友国需求旺盛，并指望印度满足他们的需求。”但并未对此详细阐释。
莫迪政府旨在通过“印度制造”计划来建立国防工业，并希望借此创造就业机会、削减巨额进口费用。然而，印度国防研究与分析研究所（Institute for Defence Studies and Analyses）的一份报告显示，印度通常价格优先，将合同授予国有军工公司，而这些公司却在研发方面投入甚少，为签订合同过度承诺，却在中途放弃许多项目。
2017年，因报道称印度制造的步枪性能检验不合格，印度军队连续第二年拒绝了此类步枪。由于性能问题，本国产品如 “阿琼”坦克、轻型战斗机甚至防弹夹克常常无法用于敏感的中国或巴基斯坦边境。
印度国家安全改革智囊团观察家研究基金会（Observer Research Foundation）成员马诺杰·乔希（Manoj Joshi）表示，采购问题的部分原因在于印度行政部门的“非专家”人士对此进行监管，他们无法阐释什么是战略。尽管陆军、海军和空军都受过良好的训练，但是他们的体制和武器装备皆已过时。”
经过30年对本土战机的研发，印度向达索航空公司（Dassault Aviation SA）的126架战机伸出“橄榄枝”，最终订购了36架“阵风”（Rafale）飞机，预计2019年起出厂。。
在此之前，印度空军过度依赖于苏联时代的“米格-21s”战机，而由于此类战机经常失事，故一些人称其为“飞行棺材”。此外，他们还拥有一支由国有印度斯坦航空有限公司（Hindustan Aeronautics Ltd。）组装的新型俄罗斯苏霍伊SU-30MKIs机队，但该机队由于一架喷气式飞机在没有警示的情况下弹出其飞行员，当前已暂时停飞。
专家认为，印度可以实行武装部队一人负责制或者列出国家安全原则中的优先事项以解决一些问题。
“一个更大的问题是，在如何准备和准备什么方面印度缺乏总体的政治方向，”印度前陆军少校、现就职于新加坡拉贾那纳姆国际研究学院（S。 Rajaratnam School of International Studies）的安吉•穆克吉（Anit Mukherjee）说，“陆军说，‘我们需要为地面战争做准备’，同时海军说，‘不，不，不，那是印度洋’”。
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