欧元区去年增长创十年新高 经济全面扩张

英媒称，欧元区取得了十年来最高的年增长率，凸显它从金融危机中强力复苏，并促使人们预期欧洲央行会进一步缩减危机时期的经济支持政策。
据英国《金融时报》网站1月30日报道，欧盟统计局称，欧元区超过了美国和英国，去年第四季度环比增长0.6%。2017年的年增长率为2.5%，是2007年以来的最高水平，高于前一年的1.8%。美国去年的增长率为2.3%，英国为1.8%。
2017年，随着该地区经济稳定增长，并且投资水平终于超过危机前的最高纪录，欧元区的复苏变为一次全面扩张。有迹象表明，没有欧洲央行2.3万亿欧元的债券购买量化宽松计划，这种经济扩张也能继续，在此背景下，欧洲央行官员今年可能会取消一些紧急支持政策。
2018年的增长可能仍将保持强劲，1月30日发布的一项欧盟委员会经济信心民调结果显示，信心水平仍然接近2017年12月录得的17年来的最高水平。
更有利的政治气候助推了信心，首先是埃马纽埃尔·马克龙在法国总统选举和议会选举中的胜利。1月30日公布的数据显示，法国国内生产总值去年增长1.9%，是2011年以来的最高水平。作为投资信心的一个标志，资本支出增加了3.7%，高于前一年的2.7%。
这个欧元区第二大经济体的企业投资增长至十年来的最高水平。瑞士百达集团财富管理公司的高级欧洲经济学家弗雷德里克·迪克罗泽说：“多年来企业一直受到限制，但我们现在开始看到‘动物精神’再度觉醒。这种情况很可能会延续下去。”
马克龙批准为企业家和投资者减税，并进行了旨在令就业市场更加灵活的劳动法改革。上周，马克龙从商界领袖那里获得了约35亿欧元的投资承诺。
然而，经济学家称，法国经济数据改善也源于前任总统弗朗索瓦·奥朗德2014年推行的支持商业的改革以及欧洲央行自2012年以来实行的宽松货币政策，该政策将法国国债的利率维持在历史低位。
迪克罗泽说：“法国一直是最不需要量化宽松并且从中受益最多的国家。”
去年第四季度的欧元区数据符合经济学家的预期，略低于第三季度录得的0.7%。
欧元区第四大经济体西班牙第四季度同比增长3.1%。根据德国政府早先对本国增长作出的估计，这个欧元区第一大经济体去年增长2.2%。
将于3月4日举行大选的意大利尚未报告2017年增长数据，但它仍是欧元区增长最慢的经济体之一。据欧盟委员会估计，意大利去年增长1.5%。
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