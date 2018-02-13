春节大陆游客赴台人次创新低 台旅游业或损失超1亿新台币

台媒称，受M503航路争议与花莲强震双重影响，今年春节假期陆客来台人数骤减。台观光部门收到旅行社提报春节假期陆客来台人数显示，团客平均每天仅2100人，自由行估算每天不到6000人，是近五年春节假期期间陆客赴台最少的一年。
据台湾《联合报》2月12日报道，与2017年比，每天平均约少3000名陆客，如以每人每日平均消费198美元计算，春节假期将比2017年少逾1亿元新台币（约合2152万元人民币——本网注）观光收益。台当局交通主管部门相关人员表示，两岸关系正常时，春节假期陆客平均一天来台人数多达1.5万人，2016年民进党上台后，陆客人数虽下滑，但春节期间还是回温。但目前收到的讯息显示，今年春节期间陆客来台的情况显然不佳。
分析称，春节假期前，东方航空与厦门航空提出的176班春节加班机台当局迟未批复，最后两家航空公司宣布取消申请的加班机引发热议，且很多大陆民众在微信、微博发起“春节期间不来台湾旅游，将机位让给需要的台湾同胞回家过年”活动，获得回响。
报道称，现在看来，效应逐渐显现，确实有人取消或延后来台行程。加上2月6日花莲强震，多位陆客伤亡，很多人认为台湾现在相当危险。过去春节期间一向是陆客来台旅游的时节，今年并未出现，申请入台证的件数从2月以来，完全没有增多。
另据台湾《联合报》2月12日报道，“今年是花莲没有年味的一年”，花莲县观光旅馆商业同业公会理事长梁爱迪表示，强震让花莲流失了80亿元观光财，救观光也是灾后重建一环，盼台当局与地方协力让花莲重新站起来。
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