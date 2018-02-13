日本向菲律宾提供贷款 大力向海外推销铁路维修项目

日媒称，日本政府决定向菲律宾提供300亿日元（约合2.8亿美元）的贷款，支援后者维修故障频发的城市铁路。日本企业将承包当地的车辆维修和保养管理等项目。新兴国家维修铁路的需求日益高涨。作为基础设施出口的新支柱，日本政府大力向海外推销铁路维修项目。
据日本《读卖新闻》2月12日报道，在菲律宾召开的经济合作基础设施联合委员会会议上，日菲两国政府12日确认进行贷款合作。如果日本提供日元贷款，那么菲律宾政府将委托住友商事和三菱重工业两家公司负责相关项目。两家公司将对老旧车辆、线路和信号系统等进行维修保养和安全管理。
报道称，日菲将对马尼拉首都圈2000年全面开通的MRT3号线进行维修重建，该线路全长约17公里。住友商事和三菱重工业建设了这条铁路并负责维修保养，但于2012年退出。
据报道，2016年接管这条铁路的合资公司没有维修老旧车辆，导致故障和脱轨事故频发。据当地媒体报道，因城铁运行故障而强制乘客下车的情况频频出现。菲律宾政府去年11月与合资公司解除合同，邀请日本企业重新接管。
报道称，日本政府提供日元贷款用于铁路维修而非建设新铁路的情况较少。日本企业擅长维修保养。一位外务省干部表示：“我们容易打出有别于以低价为卖点的韩国企业的特色。”
据国土交通省统计，世界铁路市场2019年至2021年平均年增长率达2.6%。按业态分类，运行和保养服务的需求最高，约占总体的40%。日本政府今后将积极利用政府开发援助，官民一体推进在铁路维修项目上接受订货。
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