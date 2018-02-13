白宫“大管家”因处理员工家暴不当离职？特朗普澄清无意替换

外媒称，白宫顾问11日试图平息关于美国总统特朗普可能替换白宫办公厅主任约翰·凯利的猜测。
据路透社2月11日报道，近日一名白宫秘书因家暴指控辞职，凯利因处理不当而陷入尴尬。
白宫顾问凯莉安妮·康韦说，特朗普让她澄清他支持凯利。凯利对白宫秘书罗布·波特家暴指控的处理受到严格审查。
康韦在美国广播公司《本周》栏目上说：“他充分信任现任办公厅主任约翰·凯利，他并未积极寻找替换人选。”
在两任前妻提出家暴指控后，波特于7日辞职。他的突然离职引发了对特朗普团队就该指控采取行动所花时间的质疑。
报道称，到目前为止，凯利承受了最严厉的批评。一名知情人士对路透社记者说，他提出了辞职。
行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼认为是心怀不满的人提出了凯利离职一说，因为自2017年7月凯利上任以来，他们就失去了接触特朗普的机会。
马尔瓦尼在《福克斯周日新闻》节目中说：“我对办公厅主任的工作特别满意。西厢办公室的每个人都是。总统也是。我认为关于办公厅主任离职的说法是白费工夫。”
白宫立法事务主任马克·肖特否认了有关凯利递交辞呈的报道，并说他“工作突出”。
肖特在全国广播公司《与新闻界对话》电视节目中说，联邦调查局对波特进行了临时忠诚度调查。但他没有说明凯利在6日晚“得知这些指控的严重程度”前是否知情。
肖特对全国广播公司记者说：“我认为，白宫不同部门之间可能……缺少一些沟通。”
另据法新社2月11日报道，白宫当天坚称，特朗普对于导致其两名助手辞职的家暴指控“感到震惊和不安”，尽管他早些时候曾表示，人们的生活正在被可能是虚假的断言毁掉。
特朗普顾问康韦称，他在看到不利于这两名助手的可靠证据那一刻就把他们开除出了白宫。白宫的其他高级助手同样支持特朗普对于这起重创其政府声誉的最新争议的处理。康韦在美国广播公司《本周》栏目上说：“我认为，与我们其他人一样，总统对于这些指控感到震惊和不安。”
报道称，在批评者称白宫办公厅主任凯利对于此事的处理严重不当之后，康韦说凯利并没有因为他对此事的处理而面临离职的危险。在被美国有线电视新闻网主持人杰克·塔珀问及特朗普10日关于人们的生活正在因为时常是虚假的指控而被毁掉的推文时，康韦称“没有理由不相信妇女”，尤其是当她们在不得出示伪证的警告下向联邦调查局提供了证据的时候。
报道称，特朗普在推文中并没有提及其助手的前妻或是有关家暴的指控。不过康韦说，特朗普是“一个对女性表现出巨大同情和理解的男人”。
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