美国男子行李箱藏日本女性人头 事件震惊日本

“日本警方在一名美国男子的行李箱中发现女性头颅！”据日本《朝日新闻》25日报道，警方于前一天深夜在大阪市一间民宿住宅进行搜查，在一个行李箱中发现一颗女性头颅。该头颅很可能属于一名几天前失踪的日本女性。行李箱主人已于22日被逮捕，目前正接受审讯。
据报道，日本兵库县一名27岁的女性17日被报告失踪。警方调查发现，该女子16日凌晨曾与一名美国男子一起到访大阪的一间民宿公寓，此后她便去向不明。监控录像显示，18日，该美国男子曾一人走出公寓，手中还提着一个大行李箱。失踪女子曾在社交媒体上表示自己要与一名美国男子见面。警方认为该美国男子与女子失踪有着巨大关联，遂于22日以监禁他人为由逮捕该男子。但这名26岁的纽约人表示自己并不知道失踪女子的去向。警方随后获悉该男子在大阪还有一处住所，于是连夜展开调查，随后在民宿内发现装有女性头颅的行李箱。目前，警方正在抓紧确认受害者身份，但头部以外的其他遗体部分尚未找到。
报道称，目前案件还在进一步调查中，但美国男子杀害日本女性的事实已基本可以确定。该美国男子今年1月底以游客身份抵达日本，此前他曾通过网络预订在大阪等地的民宿。警方调查发现，该男子可能在前往日本前已与被害女性结识。此外，这名男子一共与5名日本女性有来往，目前警方正在确认其他4名女性的下落。（环球网）
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