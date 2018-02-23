MH370搜寻费用恐超4亿 救援队称仍有信心打捞残骸

就马来西亚MH370客机搜寻重启一事，该客机搜索团队表示，尽管面临深不见底的黑暗、破坏性的压力和冰冷刺骨的海水，但如果最终找到这架失联客机，他们仍有信心可以对残骸等进行打捞。
据法新社报道，曾领导歌诗达协和号触礁事故救援行动的南非专家斯罗安表示，搜寻人员目前正在超越极限地展开工作。相关人员表示，目前的搜寻工作需要顶尖技术，可能会持续数月，其花费甚至可能超过马来西亚政府提供的最高7000万美元（约4.4亿人民币）的报酬。
负责搜寻工作的美国海底探索公司海洋无限公司于1月10日与大马政府签订协议，这项搜索行动是建立在“无收获，不收费”的基础上。这意味着只有找到飞机残骸或飞行记录仪才能获得报酬，而搜寻期限是90天。
为对此次搜寻工作进行协助，澳大利亚地球科学局也详细绘制了目标区域的海底地形图，显示出了搜索区域有深度超过4700米的海床、1500米高以及绵延几公里的山脉、深邃的峡谷及大量水下山体滑坡的沉积物。
如果残骸是在2000至6000米深处寻获，那么打捞行动将在几乎一片漆黑的情形下进行，而且压力可能高达每平方英寸9000磅。不过，此前已经有成功从这一深度打捞残骸的例子，而这一海底探索公司的机器也能够在该极端条件下进行检索并录制高清影片。
针对可能发现的马航MH370残骸，相关专家也表示，并不是所有的飞机残骸碎片都需要打捞上来才能够知道究竟发生了什么，这架客机失踪的关键线索仍掌握在黑匣子中。
2014年3月8日，马航MH370客机在从吉隆坡飞往北京的途中失联，多国组织随即大规模搜救行动，但迄今为止并未发现客机下落。2017年1月，澳大利亚搜寻马航370航班联合协调中心宣布，暂停对该航班的水下搜索。
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