研究称温室效应或致海平面在2300年前上升0.9米

据美国侨报网报道，科学家们日前发布的一项研究显示，即使在最好的情况下，截至2300年，全球海平面也将上升3英尺（约合0.9米），而如果减少碳排放的措施被延迟，还会导致海平面上升更多。
该研究的共同作者、德国气候影响研究所的施迈瑟尔（Carl Schleussner）表示，“对于全世界生活在沿海地区的数百万人而言，海平面每上升一厘米都会对他们的生活带来巨大影响，因为，为了降低海平面上升风险，最关键的是马上减少二氧化碳排放。”
总的来说，世界各地的数百万人都会面临海平面上升带来的灾难，海水未来可能会淹没他们的家园。
研究人员指出，上升3英尺的预测已经是地球气候变化带来的最低限度影响，即是在《巴黎气候协定》的目标都充分实现的情况下，才会上升3英尺，如有任何的延迟，后果将会更加严重。
这项发表在《自然》（Nature）上的研究报告还指出，海平面上升是气候变化带来的的一个主要后果，即使在温室气体排放停止后，气候变化仍将持续很长时间。
《巴黎气候协议》的目标是将上升温度限制在2摄氏度（3.6华氏度）以下，理想温度是低于1.5摄氏度（2.7华氏度），但在未来几个世纪内，随着排放量的减少，海平面上升的幅度还无法确定。
海平面上升是全球变暖最明显的信号之一，它是由海水的升温和扩张以及山脉冰川、冰盖、大格陵兰岛和南极冰层融化所导致的。自1880年以来，全世界的海平面上升了近8英寸，但与浴缸里的水不同，它并不是均匀上升的。
在过去的100年里，海洋水面已上升了约一英尺或更多，在美国的一些城市因为洋流和土地自然沉降的不同，上升的结果也各有差异。
根据美国国家海洋和大气管理局收集的验潮数据，纽约和波士顿上升了11英寸（约合28厘米），南卡州查尔斯顿上升了12英寸，大西洋城上升了16英寸，弗吉尼亚诺福克上升了18英寸，得克萨斯加尔维斯敦则上升了25英寸（约合64厘米）。
科学家认为，全球变暖将是海平面上升的主要原因，而最大的不确定性是巨大的西南极冰盖融化的速度。该研究首席作者、波茨坦研究所的门格尔（Matthias Mengel）认为，每次排放峰值的延迟可能将意味着一个额外的8英寸的海平面上升。
这是近期关于海平面上升的第二次重大科学研究。此前，另一组科学家也宣布，海平面上升正在全球加速，以目前的融化速度，世界海洋将在2100年至少上升2英尺（约合0.6米），该研究发表在了《美国国家科学院院刊》（PNAS）上。
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