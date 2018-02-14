日本逾12万人联名上书政府:禁美军机幼儿园上空飞行

据日本《琉球新报》2月14日报道，13日在日本东京众院议员会馆，冲绳县宜野湾市绿之丘保育园园长与保育园家长代表等7人向防卫省与外务省的5名负责人提交了10.0535万人的联名书，要求禁止美军直升机在该幼儿园上空飞行等。包括此前冲绳防卫局收到的联名书，迄今为止总计共有12.6907万人参加了签名活动。宜野湾市长也参与了该活动。
去年12月，美军直升机在飞经绿之丘保育园上空时发生了零件坠落事故。在事故发生两个月后，相关方仍未就事故原因作出说明。保育园院长与家长要求日本政府就此展开凋查，但政府方面反复称在等待美方的调查结果。
此次递交的联名书要求1）查明事故原因并防止再发生此类事故，2）在查明原因前禁止美军机飞行，3）禁止普天间基地起降的美军直升机在保育园上空飞行。
鉴于事发两月后原因仍未查明，保育园园长与父母们当天追问称“已经过了两个月了，还在‘调查中’。日本政府不能调查美军吗”、“到底等到什么时候”，抑制不住地焦虑。
据报道，外界有看法认为日本政府无法调查美军是因为《日美地位协定》。对此，日本外务省相关负责人予以否定。但另一方面，该负责人始终坚持等待美军调查结果出炉的态度，没有会要求美军设定期限完成调查的想法。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost