美国“僵尸鹿”病毒再扩散 第25州沦陷

美国密西西比州野生动物、渔业和公园部（MDWFP）宣布，日前在伊萨奎纳县（Issaquena County）发现的白尾鹿，检验后确诊为“僵尸病”，这是美国第25个出现此病例的州。
据台媒2月13日报道，密西西比州野生动物、渔业和公园部表示，上月底在伊萨奎纳县发现一只死亡的4岁野生白尾鹿，由于其体态异常瘦弱，因此被立即带回爱荷华州的全国兽医服务处检测，检验后测出CWD阳性反应，确诊为该州第1起病例，也让密西西州成为第25个出现CWD病例的州。
MDWFP官员沃尔许（Russ Walsh）表示，CWD不是一种病毒，也不能归类为细菌感染，而是一种会导致蛋白质异变的朊病毒。针对这种病毒，目前尚未找到治疗方式，也没有有效阻止他传播的方法，不确定会对鹿群造成多大程度的破坏。
慢性消耗型疾病（chronic wasting disease，CWD），这种疾病会侵袭鹿的大脑、脊髓和其他组织，导致鹿类体重急剧减少、协调能力变差，会有流口水、具侵略性、走路不稳等迹象，甚至在死前攻击他人，因此又被称为“僵尸病”，被认为是透过唾液、尿液和粪便传播。
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