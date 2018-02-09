联想因起火风险在美加召回约8.4万台笔记本

美媒称，联想集团有限公司（简称：联想集团）因起火风险在美国和加拿大市场召回约8.4万台ThinkPad X1 Carbon笔记本电脑。
据美国《华尔街日报》网站2月7日报道，根据召回声明，一枚未拧紧的螺丝可能会损害电池，导致电池过热，从而引发起火事故。
报道称，根据一份召回声明，截至1月31日，联想集团已收到三份关于电池过热的报告，均导致对笔记本电脑的损害。但尚无报告显示人员伤亡或其他物品损害。
报道称，此次召回事件涉及第五代14英寸ThinkPad X1 Carbon笔记本电脑，生产日期为2016年12月至2017年10月。根据召回声明，这款电脑在美国售出约7.8万台，在加拿大售出约5500台。
记者了解到，国家质量监督检验检疫总局网站2月6日发布消息称，联想（北京）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年2月6日起，主动在全球范围内召回2016年12月至2017年10月期间生产制造的部分ThinkPad X1 Carbon 2017笔记本电脑，中国大陆地区受影响的笔记本电脑数量68492台。
该网站消息称，本次召回范围内的ThinkPad X1 Carbon 2017笔记本电脑，有极少数产品可能存在键盘个别螺丝松动的情况，松动的螺丝有可能脱落并在产品内部挤压或接触到其他部件，在偶然情况下可能导致电池划伤，并引起电池过热导致电脑损坏。中国大陆地区目前尚未收到或发现以上问题导致的故障报告。对于召回范围内的ThinkPad X1 Carbon 2017笔记本电脑，联想将为受影响的产品用户提供免费检测及维修服务，以消除安全隐患。
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