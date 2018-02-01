美“万年钟”开始安装:千年报时1次 记时寿命万年

美国亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯20日说，由他投资的“万年钟”项目进展顺利，目前已进入安装阶段。这一项目旨在提醒人们关注未来，以及人类当前活动对后代的影响。
贝索斯当天在社交媒体发布一条视频，展示“万年钟”安装进展，并附文说：“安装已经开始——500英尺（约合152米）高，纯机械式，靠昼夜热循环驱动，午时校准，象征着长远思考——万年钟来了，感谢整个团队！”
“万年钟”项目由一家非营利性机构负责。据该项目官网介绍，这座巨大“钟表”位于美国得克萨斯州的一座山中，建成后可供游客参观。不过这家机构并未给出“万年钟”的预计完工时间。
“万年钟”的构想最早由美国人丹尼·希利斯在约30年前提出，主旨是作为一个象征物，提醒人类关注未来。按照希利斯的设计，“秒针”一年走一格，表示“世纪”的指针每百年走一格，报时工具每千年报时一次，其记时寿命将长达一万年左右。
贝索斯为这一项目投资约4200万美元。“在我看来，人类目前在技术上已经足够发达，能创造非凡奇迹，但也会带来巨大问题，”贝索斯在该项目官网上的一封公开信中说，“我们需要更多的长远思考”。
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