德国孪生姐妹借“捉迷藏”逃脱纳粹魔鬼实验

西媒称，谢希娅·赖希曼和她的双胞胎姐妹阿马利娅是纳粹德国二战期间位于波兰的奥斯威辛集中营的幸存者，她们逃过了德国纳粹党卫队军官、奥斯威辛集中营的“魔鬼医师”约瑟夫·门格勒惨无人道的双胞胎实验。
据西班牙埃菲社1月27日报道，谢希娅在移居以色列后改名叫茨韦娅·科恩，她在日前录制的一段视频中回忆道：“战争爆发后不久，我们就被带到隔离区，在那里每天都在上演可怕的生离死别……我那时总希望自己是一只小鸟，能飞来飞去，给我的孪生姐妹叼回点面包屑，但是在奥斯威辛连面包屑都没有。”
谢希娅的女儿奥菲拉·阿兹列利披露了母亲的经历，并展示了母亲和双胞胎姐妹在波兰的帕比亚尼采生活时拍摄的照片。
老人说，无论是在家乡的隔离区，还是后来被转移到罗兹的隔离区，“每天早上都会看到德国人出现，他们把某人叫走，然后他就再也不可能回来与家人团聚”，她的父亲就是其中之一。
根据奥菲拉的讲述，1944年的一天，母亲一家被告知前往火车站，要被运往一个地方工作。然而一进车厢，她们就发现这并不是一趟前往工作区的列车。数百人站着挤在车厢中长达三天三夜，没有水也没有食物，不能上厕所，甚至连呼吸都困难。等列车最终抵达奥斯威辛时，1/3的人已经死了。
当车门打开时，她的外婆萨拉听到一些纳粹军官用德语对另一些喊着“双胞胎”，外婆敏锐地嗅到了危机，于是将双胞胎女儿分了开来，并叮嘱她们永远不要在奥斯威辛同时出现。当时，萨拉从未听说过门格勒和他的恐怖实验。
“我的妈妈和她的双胞胎姐妹听母亲的话，在奥斯威辛集中营与门格勒玩起了‘捉迷藏’的游戏，她们最终胜利了，没有被发现双胞胎的身份。”奥菲拉说。
“我没有童年，但我很庆幸自己活了下来，后来过上了比较正常的生活。”视频中的谢希娅面带微笑地说。
奥菲拉表示，由于双亲都是集中营幸存者，她记事后总觉得家里像个超市，因为父母总是会购买大量食物塞满冰箱、冰柜和衣柜，“我后来也变得喜欢储存食物。”她说。
奥菲拉说，之所以披露母亲的这段经历，是生怕历史重演。“我们犹太人曾遭遇过希特勒，而今天有很多人的邪恶程度不亚于他。”
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