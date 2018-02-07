简单记忆测试可提前7年预判阿尔茨海默症

英媒称，伦敦大学学院研发的简单记忆力测试可以在阿尔茨海默症出现症状7年前就发现这种疾病。
据英国《每日电讯报》网站2月4日报道，目前所有逆转症状的药物试验都显示失败，大多数科研人员认为，这一病症只有在不可逆转的损伤发生前才能得到控制。
在《柳叶刀·神经学》杂志上发表的一项新测试中，来自伦敦大学学院的科研人员展示了一个简单的记忆力测试，该测试能发现失智症的最初表现，即使当时其他症状还没有显现。科研人员认为，这是可最早检测导致阿尔茨海默症的认知变化的方法。
报道称，这种方法通过测试一周后人们的记忆力状况进行评估，有35人参加了测试组，其中21人携有突变基因，其在四五十岁就出现阿尔茨海默症的风险要大得多。
这些受试者被要求记住一组物品、一个表格的细节和一个故事的梗概。在通常的测试中，人们被要求在30分钟后回忆这些细节，但是新测试将时间差延长到7天。
研究团队发现，这些携有突变基因并预计会在7年内患阿尔茨海默症的人群可以通过30分钟的测试，但他们在7天后的表现大幅下滑。
伦敦大学学院失智症研究中心主任、神经学教授尼克·福克斯说：“这的确是遗忘加速的情况。许多人感觉他们的记忆出了问题，但是当他们做通常的测试时，不会显示有任何问题。30分钟的时间不够。”
福克斯说：“携有突变基因的人和处在疾病早期阶段的人在时间差为30分钟的测试中表现不差，但是在时间差为7天的测试中表现就糟糕很多。这一差异的确相当明显。”
报道称，据信阿尔茨海默症是由粘性的淀粉状蛋白斑和tau蛋白引起的，它们会在大脑积聚并阻止神经元互相交流。
但是诸如记忆力减退、个性改变和情绪起伏等症状出现时，对大脑的损伤已经很大，目前尚无法予以治疗。
报道称，虽然上述研究只是在携有淀粉样前体蛋白基因突变的人群中进行，研究人员相信，它也适用于阵发性阿尔茨海默症并有助于在未来诊断病情。
研究团队希望，这一测试能有助于药物检测，后者旨在揭示记忆力是否正在衰退或是通过治疗衰退减缓——即使症状还没有显现。这样可以让科研人员大大提早测试药物的时间，这也许能预防阿尔茨海默症的形成。
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