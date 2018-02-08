日媒：安倍为修宪“一意孤行” 称即使全民反对也不改变

日媒称，日本首相安倍晋三2月5日在众议院预算委员会会议上，强调自己所提在宪法第九条中明确记载自卫队内容建议案的重要性，认为即使其在全民公决中被否决，自卫队本身的合宪性也不会改变。此举意在消除朝野党的担心，敦促自民党内一致支持首相提案。
据日本《朝日新闻》2月6日报道，安倍是在回答希望之党代表玉木雄一郎的质疑时作出上述表示的。玉木谈到了让行使集体自卫权成为可能的安保法，称保留宪法第九条第一款和第二款、明确写入自卫队内容的首相提案，有可能“造成国内舆论严重对立”。他说，如果提案在全民公决中被否决，“就会出现难以承受的事实，即自卫队的违宪性被确定。这是有百害而无一利的修宪方案”。
针对这一点，安倍首相回答说，“自卫队符合宪法是政府的一贯立场”，“即使提案在全民公决中被否决，（自卫队合宪性）也不会改变”。他强调说，“对于赌上性命完成任务的人们，明文记载并明确其正当性是关系到我国安全基础的事情”。
报道称，首相在党内讨论还在继续的情况下，仍不得不深谈这一问题的原因是，朝野党内都传出了提案“有被否决的风险”。2017年11月众议院宪法审查会会议上，立宪民主党的国会对策委员长辻元清美说，如果首相提案被否决，“将导致风险发生，民众对自卫队的感情和社会概念不知会变成什么样”。
自民党内部也出现了这样的担忧。2017年年底，讨论宪法第九条的宪法修改推进本部全体会议上，与会议员指出，“首相提案如遭否决，在野党有可能说，承认自卫队合宪的政府见解也需要改变，或者安保法认可的内容也应该被否定。必须把这些风险也考虑进去”。
安倍首相1月30日在众议院预算委员会上，就自己提出的明确记载自卫队内容的提案说，“不受限制的集体自卫权是不会得到允许的”。他表示，即使按照提案修改宪法，超过安保法范围的集体自卫权，也是不可能得到履行的。
报道称，目前自民党内部的讨论中存在两种方案，一是首相提案，二是主张删除不保留战力和放弃交战权这两个条款的方案。自民党领导层打算以首相提案为基础来统一意见，首相上述表态似乎是在支持这一做法。
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