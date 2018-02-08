日本真子公主推迟婚期 日媒:或事关男方母亲金钱丑闻

日本的真子公主原定于今年下嫁自己的平民同学小室圭，不过日本媒体7日报道称，公主的婚期被推迟到2020年，理由是婚礼准备时间不足。有评论认为，日本女性皇室成员因个人原因推迟婚礼实属罕见，此次事件可能和男方母亲涉及金钱丑闻有关。
《朝日新闻》报道称，真子公主原计划于3月4日举行“纳采之仪”，11月4日在东京帝国酒店举行婚礼。不过日本宫内厅6日宣布，因为“各种事情都太过仓促”，准夫妇在与双亲及相关人士多次协商后决定推迟婚期。宫内厅强调，准夫妇结婚的意愿并没有变，将婚期推迟到2020年是因为2019年日本天皇将退位，而皇太子将即位，日本届时将持续举行一连串仪式。
共同社指出，这并非日本女性皇室成员首次推迟婚期，但此前推迟的理由几乎都是发生灾害。日本很多媒体认为，此次推迟婚期和小室圭的母亲有关。《周刊女性》去年年底爆出，小室圭的母亲曾向一个交往对象要了400万日元（约合人民币23万元）。双方关系破裂后，该男子要求小室圭的母亲偿还借款，但后者认为这是赠与，拒绝了男方的要求。之后，《周刊文春》和《周刊新潮》也对此做了跟踪报道。
东京体育网站7日报道称，金钱纠纷后，真子公主的祖母日本皇后以及母亲纪子王妃均感到十分苦恼，纪子觉得自己没法跟天皇和皇后交代。看到家人不悦，真子公主有所动摇。小室圭也因为母亲成为媒体批评的对象，心情受到影响。
真子公主的婚讯传出后，日本社会舆论中认为两人不般配的声音不少。很多人认为，小室圭的家庭环境不好，不仅经济实力有限，而且祖父和父亲还相继自杀。共同社称，一些民众在看到小室圭母亲的金钱纠纷后，认为小室圭不适合跟皇室成员结亲。还有人认为，延期可能表示婚礼要取消。不过也有民众对两人表示祝福，认为好事多磨，希望此次的延期不会影响他们的感情。东京体育网站称，皇族结婚，事前宫内厅必须对对方家庭做出详细的调查，这次可以说是宫内厅失职了。
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