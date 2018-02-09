全面换装扩军！ 法国军费迎十余年来首度增长

法新社2月8日报道称，更新人员和装备，为将来未雨绸缪——这就是最新的法国军事计划法案的雄心所在。该法案预计在2019年到2025年间将军费总开支提高到2950亿欧元。
正如法国总统马克龙所言，这次的军费开支是“前所未有的预算努力”。其目标在于到2025年将军费开支占国内生产总值的比例提高到2%。
法军2018年的军费预算是342亿欧元。按此法案，军费开支到2022年将年均增长17亿欧元，然后自2023年起年均增长30亿欧元。
这次的预算逐级上升同军事机构超过10年来的资金紧张和人员不断削减形成对比。
国防部长弗洛朗丝·帕利身边人士说：“之前的军事计划法都是国家在要求军队做出努力。这一次，是要求国家为军队做出努力。”
2017年7月因预算削减而同法国总统发生冲突从而辞职的法国前三军参谋长皮埃尔·德维利耶称：“我对2019～2025年军事计划法非常赞赏。预算提高，这是数十年来未发生的事情。”
在2005年到2015年间削减6万名军队人员后，国防部打算到2025年创造6000个文职和军事岗位。国防部尤其打算强化网络防务和情报部门，各增加1500个岗位。
未来7年的军费预算将优先用于升级士兵日常和老旧装备。为改善约20万法军的工作生活条件从而使其忠于军队，军事计划法直接提高了用于包括最新一代防弹衣、防火作战服等在内的小型装备的资金（2019～2023年增长34%），设备维护费（增长30%）和基础设施费用（增长71%）。这些都是原先预算一向忽视的。
军费第二大项是加速现有装备的现代化，向众多已经服役数十年的装备倾斜。重点在于增强法军战略自主的情报能力（涉及飞机、无人机和卫星）。陆军将看到多用途装甲车的加速更新。服役40年的著名VAB轮式装甲车将被“狮鹫”装甲车替代。
法军未雨绸缪，将启动目前唯一服役、将在2040年退役的“夏尔·戴高乐”号航母的替换工作。
在核威慑方面，两大（海上和空中）耗资巨大的翻新工作将在总统5年任期内着手开始。2019年到2025年间的估测预算为370亿欧元。
法国国防部表示：“这些投资将有助于法国继续在欧洲成为参照性军队。”
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