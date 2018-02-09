日本研发C-2情报搜集机 可精确侦测对手方位数据

据美国《防务新闻》网站2月8日报道称，由日本“川崎”C-2运输机改装成的情报搜集机已经进入公众视野。图片显示，这款情报收集飞机正在进行滑行测试。
美媒称，在岐阜的日本航空自卫队基地拍摄的照片显示，和C-2运输机相比，情报收集飞机的机头、机尾、顶部和后段机身两侧增设了整流罩。据日本防卫省采购部门公布的文件称，该机型将配备电子情报/通信情报套件。
岐阜是日本航空自卫队飞行开发实验团的所在地。正如其名称所示，飞行开发实验团为日本航空自卫队的新平台和新系统进行研发和试飞。
在新加坡航展上，《防务新闻》与出席航展的川崎代表谈到了这个项目和相关试验。一名代表证实，该公司在几年前得到一份合同，内容是关于研发和生产一款情报收集飞机，但他拒绝透露更多细节。
当《防务新闻》要求日本防卫装备厅就该项目发表评论时，后者要求记者查阅2015年防卫装备厅举行的一个研讨会上的相关文献。
有关文件显示，日本希望用一个新的电子情报/通信情报平台来取代即将从日本航空自卫队退役的NAMC YS-11EB涡轮螺旋桨电子情报/通信情报飞机。
文件还指出，将C-2运输机改造成电子情报/通信情报平台的初步研究始于2004年，并从2013年开始着手进一步的研发和改装。日本原先打算于2017年年底在入间空军基地启动该平台的接收和飞行测试工作，并一直持续到今年年底。
据估计，C-2电子情报/通信情报平台可以通过高度自动化的过程来收集、处理和传递被拦截的敌方数据，整流罩内部的天线能够拦截从远处发射的多种频率的信号，并能指出敌方系统的方向和位置。
在日本航空自卫队订购的40架C-2飞机中，川崎公司已经生产了6架。日本政府一直在积极向海外推广这种机型，作为其出口日本防务产品努力的一部分。日本航空自卫队此前在迪拜航空展上展出了C-2运输机，并派其前往澳大利亚和新西兰进行访问，后者急需一款新的运输机。
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