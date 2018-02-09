FB开始测试“不赞” 为避免负能量名字改成“踩”

北京时间2月9日上午消息，Facebook如何才能进一步促进用户间的互动？该平台最新的做法是推出一个“踩（downvote）”按钮，让用户对那些不合适的评论进行回应，如果一条评论积攒了一定数量的“踩”，它将会被隐藏。Facebook目前正在一部分公共主页的评论区测试这个按钮。
Facebook发言人对国外媒体TechCrunch表示，该公司推出这个按钮的目的，是为了为用户提供一个全新的轻量化方式来向平台举报那些不合适、不礼貌或是具有误导性的评论。
Facebook在一份声明中表示：“我们正在测试一种让用户为我们提供评论反馈的功能。目前这个功能只对一小部分美国用户开放。”
Facebook早前曾经考虑过推出类似功能。2015年，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在一次活动中透露，公司考虑在“点赞”按钮之外增加“不赞”按钮。随后引发用户的强烈反弹。有些用户认为此举会引发网络欺凌，并给Facebook带来更多负面情绪。
在用户点击“踩”之后，Facebook会将这条评论隐藏，并且让用户选择原因，例如“被冒犯”、“有误导性”或是“与主题无关”等。这个功能能够帮助Facebook判断评论内容是否会令人感到反感。
Digg、Quora、知乎等社交媒体和网站已经普遍运用类似功能。
Facebook透露，这是一个短期的测试，而且本次测试不会影响评论、文章或是公共主页的排名权重。这个功能是为了给Facebook提供反馈，而不会反馈给评论者，而且用户也无法看到某条评论收到了多少次踩。目前这个测试覆盖了美国5%的安卓手机用户，语言仅限于英语。
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