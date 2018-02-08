欲与中俄长期竞争？美防长自吹胜利决心非比寻常

据美国国防部新闻网站2月6日报道，美国国防部副部长帕特里克·沙纳汉说，国防部团队非常强大，它的精神、干劲以及“竞争并赢得胜利的集体决心非比寻常”。
他说，这种取胜的决心反映在1月份发布的国防战略报告中。
这位国防部副部长说，过去一年来，美国所处的环境因为诸多因素而变得复杂，这些因素包括向新政府的过渡、次数空前的自然灾害、全球战略竞争、持续存在的预算不确定等等。
沙纳汉说，整个政府的协调努力带来了一项与总统的国家安全战略密切配合的国防战略。
沙纳汉表示，这项战略的基础是一系列对全局的考虑，包括与中国和俄罗斯的所谓“长期战略竞争“。他说，在战略环境中，情况可能会迅速变化。他说：“它不是关于中国的，也不是关于俄罗斯的，它是关于竞争的。没有公平竞争这种东西，只有竞争。”
报道称，沙纳汉说，国防战略报告真正想要传递的信息是：“我们要接受这样一个事实：我们将处于一个竞争环境，我们清楚我们如何能够运用自身能力和地理条件，目的不仅仅是获得累加效应或乘法效应，还有从结合中获得指数效应。”
这位国防部副部长说，今年的国防战略报告最大的变化隐藏在对“动态军力态势和使用”进行的看似无关痛痒的讨论中。他说：“它实际上是关于我们将如何加快速度，以及如何以不同于现在的方式就资源分配作出决策。”
沙纳汉说，研发、现代化以及提供新能力与控制成本并不冲突。他解释说：“我们必须让我们的系统和产品价格低廉……我们最大的机会是在这些项目的研发和降低成本方面更高明、更迅速。”
他说：“如果你了解如何让它运转起来，美国国防部会是一台很棒的机器，如果你不知道如何让它运转，它就是一个非常复杂的官僚空间……若要解决那里的问题，我们需要将这些问题分解为几个部分，以使其更容易处理。”
沙纳汉表示，3个最重要的部分是，提高联合能力、加快军队发展速度并令改善能够持久。
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