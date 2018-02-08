韩国电商产业增长吸引外国投资者

美媒称，韩国是全世界网络购物普及率最高的国家之一，但以现代电子商务的标准来看，该国的很多仓储和物流中心已经太落后了。
这种不协调却吸引着国际投资者。
据美国《华尔街日报》网站2月6日报道，近年来，韩国的物流业吸引了来自全球知名地产企业的数亿美元投资，其中包括荷兰APG资产管理公司、德意志资产管理公司、美国黑石集团、美国安祖高顿公司和新加坡政府投资公司。据美国世邦魏理仕地产咨询服务公司（CBRE）的数据，仅2017年，开发商就在大首尔地区开辟了超过670万平方英尺（约合62万平方米）的新工业空间。
CBRE韩国分部总经理达伦·克拉科维亚克说：“新一代物流空间正在进入市场，这对机构投资者更具吸引力。”
电子商务在韩国之所以发达，原因之一是该国的互联网基础设施居全球领先地位，主要表现在宽带和移动设备的网速和普及程度上。据英国欧睿国际咨询公司的一份报告称，2016年，韩国的电子商务占零售业的18%，而这个比例在澳大利亚只有不到10%。报告说，到2021年，该数字预计在韩国将达到31%。
Coupang是韩国最大的电商之一，该公司于2015年获得一家日本电信业巨头10亿美元的投资。该公司的“火箭配送”服务依靠的是一套现代化仓储和物流系统。
美国仲量联行韩国分公司负责人理查德·奥贝尔说：“电子商务的增长需要（零售商）在首尔附近占据优越的地理位置。”
奥贝尔说，韩国物流业投资者希望再现日本物流市场的成功，日本市场在吸引外资和技术方面领先韩国10年。他说，韩国的供应链曾被财阀控制，但这正在发生变化。
奥贝尔说：“在过去5年里，政府通过税收优惠，鼓励大企业集团进行外包。”
当然，外国投资者促成的新变化也引发了对供应过剩的担忧。但市场参与者说，截至目前，价值仍在继续提升。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost