萨博推出首款尖端预警机：隐形战机将无所遁形

英国《简氏防务周刊》网站2月23日发表题为《萨博公司推出第一款“全球眼”早期预警控制飞机》的报道称，23日，在萨博公司的瑞典林雪平工厂举行的仪式上，该公司推出了其第一款“全球眼”机载早期预警控制平台。
这款飞机是该公司预计将向公众展示的基于“庞巴迪全球”6000商用喷气机的“全球眼”机载早期预警系统。它即将开始地面和飞行试验活动，以搜集空气动力数据，作为赶在开始向阿联酋交货以前所持续实施的开发和生产计划的一部分。
作为这款飞机的首个客户，阿联酋按照其从前的名称“空中多任务监视系统”（SRSS）于2015年底签订了购买两架“全球眼”飞机的合同，第三架于2017年年初订购（在这笔交易宣布的同时还透露，该国安装在“萨博”340涡轮螺旋桨飞机上的两个现有的“爱立眼”雷达系统也将升级）。
“全球眼”的研制基于萨博“爱立眼”增程型雷达。该公司在保留原先的“爱立眼”系统的外部背鳍造型的同时，还为其配备了新的和基本上尚未披露的技术。萨博公司说，“爱立眼”增程系统能够抗电子干扰，雷达功耗要比前几代“爱立眼”低很多。它还拥有所有领域（空中、海上和陆地监视）的全天候功能，以及针对其感兴趣的目标的“极高的”跟踪刷新率。
该公司曾说，这款雷达的作用距离为650多公里，但它是一种“有源电子扫描阵”系统。这意味着，其作用距离可以通过把能量聚集在一个特定区域而显著增加。萨博公司称，该系统据说能够侦察到低探测性飞机，因而“使隐形技术变得不再稀奇”。
萨博公司披露的性能数字表明，“全球眼”的自持力为13小时以上。
“全球眼”是迄今为止“爱立眼”系统最先进的版本，因为它将提供跨越空中、陆地和海洋的监视能力。正如萨博公司的一名负责人曾对本刊记者所说，“这是能力方面向前迈进的一大步，因为它实际上把机载预警控制系统、联合监视目标攻击雷达系统和海上巡逻飞机合而为一”。
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