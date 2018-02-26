中国西班牙续写大熊猫情缘 中西友谊和文化交流象征

西媒称，自从“绍绍”在1982年9月4日产下意义非凡的“竹琳”之后，迄今为止已经有5只大熊猫在马德里动物园降生。
据埃菲社2月23日报道，“绍绍”和她的同伴“强强”这对大熊猫是1978年西班牙胡安·卡洛斯国王和索菲亚王后对中国进行国事访问之时，中国政府赠送给他们的礼物，这揭开了中西两国迄今为止已经长达35年的大熊猫情缘。
报道称，“竹琳”的诞生在当时具有历史意义，它是首只通过人工授精手段在欧洲圈养环境下出生并存活的大熊猫。
也是在马德里动物园，2010年大熊猫双胞胎兄弟“德德”和“阿宝”顺利诞生，它们是第一对在中国境外产下的全人工授精大熊猫双胞胎。
报道称，“德德”和“阿宝”是2007年9月中西两国签署的大熊猫保护研究国际合作项目协议结出的硕果，当年第二对大熊猫夫妇“冰星”和“花嘴巴”借此机会来到西班牙安家，此前“竹琳”已经在1996年因病去世，大熊猫的身影已经在马德里消失了十多年。
从2010年开始，马德里动物园先后向中国成都大熊猫繁育研究基地送回了3只大熊猫。2013年“德德”和“阿宝”归国返乡，2017年9月底，“花嘴巴”后来产下的雄性大熊猫“星宝”返乡，两年后，在西班牙出生的首只雌性大熊猫“竹莉娜”也将返回中国。
报道称，这是中西两国签署的大熊猫保护研究国际合作项目协议的规定，西班牙也因此为大熊猫的保护作出了贡献。因为大家的共同努力，2016年大熊猫被国际自然保护联盟从濒危动物名单中移除。
除了从2007年以来在西班牙降生的4只大熊猫外，通过这一合作，马德里动物园还积极参与了大熊猫生活环境保护计划。
报道称，中国的大熊猫保护政策和大熊猫的人工饲养繁殖工作，使得目前全世界的大熊猫数量已经超过了2400只，是1980年的两倍多，让大熊猫成功脱离濒危动物名单。
报道称，大熊猫是中国最好的大使，北京把大熊猫作为向其他国家表示友好的礼物，开展“熊猫外交”。
在成都大熊猫繁育研究基地出生的大熊猫已经被送往世界五大洲的动物园，不过采取的是租借制度，因为中国拥有大熊猫的所有权。
马德里动物园是欧洲少数拥有大熊猫的动物园之一，目前饲养着“竹莉娜”和她的父母“冰星”和“花嘴巴”。
报道称，西班牙马德里动物园2月23日与中方续签了大熊猫合作研究协议，马德里动物园将继续保留目前饲养的一对大熊猫，直至2023年。中国驻西班牙大使吕凡和西班牙王后索菲亚出席了签约仪式。吕凡说，2018年是中西建交45周年，大熊猫是中国的国宝，也是中西深厚情谊和高层次文化交流的象征。
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