日企最不愿花钱培训员工 更加不重视女性员工

日媒称，在劳动者再教育和技能提升支持方面，日本在世界范围内处于落后的境地。人才服务公司任仕达对全球33个国家和地区的劳动者进行调查后发现，日本劳动者能获得就职企业承担费用的培训等的比例仅为四成，在调查的国家和地区中排在最末位。尤其是日本男女差距巨大，对女性的支持更是落后。
据《日本经济新闻》网站2月9日报道，调查以每周工作24小时以上的1.3万多名18至65岁劳动者为对象，于2017年7至8月实施。从调查对象国家和地区的平均水平来看，66%劳动者获得了工作单位承担费用的参加研讨会和收听在线讲座等的支持。比例最高的是印度（85%），其次是中国（82%）。但在日本，只有41.2%的劳动者获得了支持。
报道称，日本劳动者回答称需提升技能的比例超过八成，高于世界平均的七成。此外，日本的男女差距明显。从没有获得工作单位支持的比例来看，男性为53.6%，而女性高达65.9%。从男女差距来看，世界平均值为4.4个百分点，但在日本则达到12.3个百分点。
报道称，日本厚生劳动省发布的有效求人倍率达到1.56倍，处于自高速增长期以来、时隔约44年的最高水平，劳动力短缺严重。在人口减少的背景下，推动因生育等原因退出劳动力市场的女性参加劳动、提高劳动者人均的生产效率已经十分必要。
报道称，安倍政府将“育人革命”定位为重要的政策课题。此外，充实“继续教育”也成为政策支柱之一，日本企业要提升国际竞争力，应提供不分性别、公平提升技能的机会。
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