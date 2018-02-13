印尼海军拦截一渔船查获一吨冰毒

印尼海军近日在廖内省巴淡海域拦截一艘渔船，搜出1029公斤冰毒，并逮捕了4名台湾人。
此间媒体12日报道，印尼国家禁毒局负责人Budi Waseso11日在巴淡岛举行的新闻发布会上介绍了该案件的破获过程。
印尼海军“西古罗特864号”巡逻艇7日下午在新加坡和印尼巴淡岛之间水道发现了一艘名为“日出荣耀”(Sunrise Glory)的渔船，当时该船正从新加坡海域驶入印尼海域。
“那艘渔船本来悬挂着新加坡国旗，当海军巡逻艇靠近时，马上改换印尼国旗”，印尼海军总参谋长助理阿可玛德(Achmad)介绍说。
报道指，当印尼海军人员登船后，该渔船上的人拿不出任何证件正本，只交出说是印尼当局发出的证件影印本，渔船上也没发现任何鱼产。
海军人员随后将该船引到巴淡岛的巴图阿帕港(Batu Ampar)搜查，结果在船上发现了41个米袋，里面装的全是冰毒，重量达1029公斤。执法人员随即扣留了该船上的4名台湾人。该4名台湾人声称彼此互不相识。他们说，这些毒品原本是要运往澳大利亚的。
海军执法人员随后在该船上搜出多个不同国家的国旗和伪造文件。印尼当局怀疑这是一艘“幽灵船”，即开到不同国家和地区的水域就使用不同的船名和国旗。
阿可玛德介绍说，当局怀疑该船就是印尼军方从去年以来一直在追查的一艘属于贩毒集团的台湾渔船。印尼执法部门正对该船的原产地及毒品来源展开调查。
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