30%日企未收回研发成本 日制造业需从重规模转向重质量

日媒称，在《日本经济新闻》统计的研发投资效率排行榜上，与电机行业同为日本制造业支柱的制药行业表现低迷。投入巨额研发经费、创造具有划时代意义的新产品的难度也直线上升。日本企业能否摆脱闭门造车的桎梏、通过在研发和生产领域与其他公司分工协作建立起更高效的经营模式？制造业的境遇也映射出了很多日本企业面临的课题。
据《日本经济新闻》2月26日报道，研发投资效率是以国内上市企业为对象、以最近5年的营业利润合计金额除以此前5年的研发投资总额计算出的。倍数在1以上的证明产生的附加价值超过了投资。
报道称，统计显示，大型制药企业武田药品工业的研发投资效率是0.2，卫材药业也只有0.3。安斯泰来制药和田边三菱制药都在1左右。药品研发投入以千亿日元为单位，耗时长达十几年。而成功率据说仅有三万分之一，投资很难与收益挂钩。
再看海外企业，虽然美国辉瑞制药和英国葛兰素史克分别实现了1.9和1.5的研发投资效率，但效率比它们高的企业也还是有的。其中一家就是创立于1987年的新兴企业、目前已跻身全球五大药企行列的美国吉利德科技公司。
该公司的研发投资效率超过14，按照首席执行官约翰·米利根的说法，吉利德科技公司的秘诀就在于“一以贯之地锤炼经营效率”。公司职员中超过五成都是研究人员，研发对象也集中在生物医药领域。销售和生产等工作则全部外包。
吉利德科技公司将资源集中在作为产品附加值源泉的研发工作中，研制出了治疗艾滋病和丙肝共感染患者的新药Epclusa。
就像安斯泰来和第一三共一样，日本制药行业为了有能力进行巨额投入，一味追求扩大规模，不断进行企业合并。但是从现有的研发效率看，很难说这些合并取得了效果。
这种合并后并未实现增长的状况，同样也是电机、材料、能源等领域的日本企业面临的共同课题。
整合了多家公司中小型液晶面板业务后组建的日本显示器公司还在继续亏损，JXTG控股也没有找到摆脱对石油依赖的办法。
为了实现从重规模向重质量的转变，日本企业必须具备适应21世纪新经营模式的智慧。
《日本经济新闻》2月26日另一篇报道称，在日本，企业在推动革新方面发挥着巨大作用。开发出全世界通用的技术和服务，为促进新一代业务发展进行再投资，这种循环是必不可少的增长引擎。然而，现实情况是，投入研发的巨额投资没有带来充分的收益。
但日本经济新闻社对已从事一定规模研发投资的上市企业进行统计发现，30%的企业未能收回研发投资成本。
研发投资效率最高的是普利司通株式会社，达5.0。研发投资效率为2以上的企业占20%。日本企业的平均值为1.5左右，该数值在1以下即收益少于投资的企业占30%以上。
这一数值是就5年的研发投资如何对下一个5年的经营利润产生影响进行的统计。由于存在裁员和收益结构改变等多种影响因素，无法一概而论。不过，德勤华永会计师事务所的调查显示，包括工资等在内的生产附加价值除以研发费用得到的效率值美国是39，日本是32，日本企业的“赚钱能力”还是相形见绌。
研发投资效率较高的企业主要有两大特征。第一，弄清优势领域，集中投资。第二，如果企业内部有技术不足，则积极从外部吸收采纳。
研发投资效率较低的企业明显在选择优势项目和对外合作方面有所落后。
报道认为，在这个瞬息万变的时代，为了生存下来，企业仅在研究开发阶段进行对外合作已经不够。在将研发出来的技术向世界输送之时，能否有效利用外部资源也将受到考验。
报道称，弄清优势培育产业，有效利用外部力量尽快促成商务成果。能否跟随时代变化提高公司发展速度，是重振创新力的条件。
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