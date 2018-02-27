杜特尔特无惧美国拒售武:“友国”5千支枪马上到

菲律宾总统杜特尔特自上台以来就展开“远美”政策，美菲关系也出现转变。杜特尔特近日表示，尽管美国拒绝了菲方购买武器的需求，菲律宾未来几天却将从一个“友好国家”那里得到约5000支枪支。
综合菲律宾《问询者报》及Rappler网站消息，杜特尔特当地时间26日发表演讲时称：“尽管美国拒绝向我们出售武器，但我们仍会从其他地方得到，现在我无权泄露这一事情。但在接下来的几天时间，我们将从一个友好国家那里得到约5000甚至更多的枪支。我们将生存下去，终有一天将成为一个伟大的国家。”
据悉，这位菲律宾总统并未透露这些枪支将来自哪个国家。菲律宾国防部长也拒绝就此事透露更多消息，只表示杜特尔特会在合适的时候表态。
就菲律宾国内的反恐局势，2月23日，菲律宾军方称，极端分子在菲南部城市马拉维被击溃数个月后，目前正准备发动新一轮行动，还计划在菲律宾建立 “哈里发国”。菲军方发言人布劳纳在马拉坎南宫召开记者会时表示，极端分子已经集结了约200位成员，并在菲律宾境内与菲安全部队爆发了一系列小冲突。
“中央社”则报道称，菲律宾警方25日逮捕了一名先后嫁给恐怖组织头目的女子及其亲人。为此，大马尼拉地区警方已进入全面警戒状态，以防恐怖分子发动报复攻击。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost