美司法部调查苹果“降速门” 苹果曾称此举为消费者利益

美媒称，美国司法部正在对苹果公司展开秘密调查，以确定该公司升级操作系统导致旧款手机运行变慢的做法是否违反了证券法。苹果公司即将于2月1日公布财季收益报告。与此同时，有关新款苹果手机iPhone X销量低于预期的报道使苹果股票承压。
据美国石英财经网站1月30日报道援引彭博新闻社报道，据消息人士说，截至目前，美国政府只是要求从苹果公司收集信息，而处于初期的调查也不太可能导致采取执法措施。尽管如此，苹果公司股票午后仍应声下跌1.9%至164.70美元。苹果公司未回应置评请求。
去年，美国红迪网站上的讨论促使计算机监控软件公司“极客跑分”的创始人约翰·普尔开始调查，苹果公司是否有意调低了使用旧款电池的iPhone手机的处理器速度。去年12月20日，苹果公司确认，该公司的确在消费者不知情的情况下调低了旧款手机的运行速度。
苹果公司曾在当天的一份声明中表示，这样做是为了消费者的利益。
声明称：“锂离子电池在寒冷环境、低电量或老化的情况下，满足峰值电流需求的能力就会下降，从而导致设备为保护电子元件而意外关机。”
声明称：“去年，我们发布了针对iPhone 6、iPhone 6S和iPhone SE的升级，只在有需要时缓和瞬间峰值，以防止设备在上述情况下意外关机。现在，我们已将这项升级扩展到使用iOS 11.2系统的iPhone 7上，并计划对未来的其他产品提供这项支持。”
在此后几天内，消费者维权团体和苹果手机个人用户对苹果公司提起两起集体诉讼，他们称苹果公司以商业欺诈行为迫使消费者提前更换新款手机。
这些事件是对苹果公司的又一次打击。此前，该公司已因其他一些备受关注的问题受到批评，包括使黑客能进入任何运行macOS High Sierra系统的电脑的登录缺陷，以及影响到所有苹果电脑和iOS系统设备的处理器漏洞。据彭博新闻社报道，苹果公司将推迟原定于今年秋季发布苹果手机和苹果电脑关键软件的计划，目的是将工作重心重新放到产品质量上来。
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