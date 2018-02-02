印度8个月女婴性侵案:请判嫌疑人死刑法院未支持

印度8个月女婴遭堂兄强奸事件牵动人心。2月1日，印度最高法院就本案进行了第一次听证。原告律师请求最高法院对此类案采取死刑判决，但没有获得印度检方和法院的支持。
印度报业托拉斯1日报道，本案的原告律师Alkah Alok Srivastava向最高法院提出，在此类受害人年龄在0-10岁之间的“令人发指和残忍的犯罪案件”中，应对加害者施以死刑。
不过，印度政府反对采取死刑。《印度斯坦时报》当天报道，印度副总检察长纳拉辛哈（P S Narasimha）2月1日告诉最高法院，死刑并不是解决每一起儿童性侵案的“答案”，根据2012年的“保护儿童免受性犯罪法”应该实行分级处罚。
首席大法官米斯拉（Dipak Misra）也对原告律师表示，“我们不能像你提出的那样建议实行死刑。”
但米斯拉大法官表达了对这一事件的关切，要求政府和原告律师提供印度全国儿童性侵案的详细情况，称这能够帮助最高法院对这一议题做出全国性的审视，以便搞清楚如何快速推进这些案件的处理。
此前，原告律师要求快速处理触犯“保护儿童免受性犯罪法”的案件，他援引一份国家犯罪记录局的报告称，此类案件往往需要3年时间才能最终判决。
原告律师Alakh Alok Srivastava称，女婴所受的内外伤十分严重，不得不接受3个小时的手术。印度副总检察长纳拉辛哈2月1日告诉最高法院，来自全印度医学研究所（AIIMS）的三名医生已经探视过女婴，并已将其转入该研究所进行治疗。
印度联合新闻（United News of India）称，三名来自全印度医学研究所（AIIMS）的医生2月1日向印度最高法院递交了受害女婴的情况报告。AIIMS的报告说，当地医院进行了专业的矫正手术。
本案由于过于残忍，在印度乃至全世界都引发巨大关注。据此前报道，1月28日事发那天，婴儿的父母因为外出工作，于是让嫂子帮忙照看这位8个月大的女婴和他们另一个2岁的女儿，他们嫂子的儿子当天也在家。这名堂兄对自己的母亲借口说要和女婴到楼顶玩一会儿，然后对其进行了性侵。女婴随后被送往当地医院接受手术，目前情况稳定。
本案下一次听证会将于3月12日举行。
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