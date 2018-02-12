美股经历两年来最黑暗一周：道指两次跌千点 恐慌指数破50

法媒称，纽约股市9日再次上演大幅震荡行情，最终以尾盘反弹的走势结束了2016年初以来最黑暗的一周。
据法新社2月9日报道，道琼斯指数9日出现过山车行情，盘中一度深跌且最大跌幅达到了2.1%；此后逐渐走高并以上涨1.38%收盘。本交易周，道指大跌5.2%，创下2016年以来最大周跌幅。这主要是周一和周四的急挫造成的，两个交易日道指都暴跌了超过1000点。
德国LBBW银行金融市场专家卡尔·黑林说：“我就坐在办公室里看着股票跌啊跌，没有什么新消息能解释现在的走势，市场在按照自己的情绪运行。”
报道称，暴跌于2月2日开始，利空因素是今年1月美国工资收入大涨的消息，因为这可能会让通货膨胀率加速上行。投资者担心，在实行了长期的货币宽松政策之后，美联储可能会比预期更快地加息以避免物价过快上涨。
美国10年期国债收益率周一曾攀升至2.88%，创下2014年以来新高。这种趋势会鼓励企业或个人去购买国债，而消费者出于谨慎则会减少开支。对于经纪人来说，高收益率让国债成为比股票回报更高、风险更小的投资品种。
8日收盘时，道指和标普500指数与1月底相比的跌幅都超过10%。这是一个心理上的重要关口，可能标志着市场要进入一个“修正”阶段。
报道称，尽管很多观察人士认为指数在经历数月上涨后会回调，但其回调速度让他们始料未及。被普遍视为华尔街恐慌指数的芝加哥期权交易所波动率指数5日跳升到50，即便是在9日依旧维持在40以上。此前的几个月该指数一直波澜不惊，很少超过15。
4日，很多投资公司和资产管理公司基于技术原因，大幅减少股票仓位以规避风险。黑林解释说：“银行有一些资产管理模式，在股市波动较小的时候可以扩大风险敞口，但波动过大时也会迫使其减少仓位。”
报道称，纽约股市在9日尾盘出现的上涨是令人鼓舞的信号，像道指一样，标普500指数9日上涨1.49%，但其周跌幅达到5.16%；纳斯达克指数9日上涨1.44%，周跌幅为5.06%。分析师认为，还得经过数个交易日紧张情绪才能得到缓解。
巴克莱银行分析师表示，投资者目前对很多市场因素忧心忡忡，如通货膨胀率加速上升、央行的货币政策走向或高风险资产收益下降等。但他们认为：“全球经济增速较高且基本面也比较坚挺。最近市场的动荡只是上行路上的一个障碍而已，并不是经济方向的彻底改变。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost