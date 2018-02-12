美军官宣称F-35B可突破中国“航母杀手”防线

美媒称，中国人民解放军火箭军推出了大量号称“航母杀手”的导弹，这些弹道导弹可以把海上约800英里（约合1300公里）外的舰艇作为攻击目标，同时还测试用这种导弹对付美国的航空母舰。鉴于航母这种美国海军最远程作战平台的攻击范围大约是550英里，这意味着理论上中国可能用这种导弹把美国排除在争夺南海的战斗之外。
据美国商业内幕网站2月9日报道，但是中国在推行反介入/区域拒止战略时，假定美国一定是从某个基地或航母上派出飞机的，而F-35B——有史以来最昂贵武器系统的美国海军陆战队版本却不采用这种方式。
美国海军陆战队退役中校戴维·伯克说：“你实际上可以在任何地方出动F-35B，假如你的传统起降场地无法使用——或许是因为中国的导弹把它们炸毁，这是战争中可能使用的一个战术——F-35B可以上阵。”
报道称，F-35B可以在仅几百英尺长的跑道上起飞、垂直降落，这使得海军陆战队不需要为找不到大型而显眼的基地而担心。可以说，如果中国把目标对准航母，美国就将不使用航母。海军陆战队一直在为这种新的太平洋作战概念进行训练。今年1月中旬，他们把一架F-35B战机降落在一个斜坡上，显示未来飞行员可以把战机降落在几乎任何地方。
去年全年，F-35B机组人员训练了“热装弹”和“热加油”等战术，目的是把给F-35重新装载弹药——这样的工作通常需要大量时间、空间和大型空军基地提供支持——变成像在全国汽车比赛协会赛事中赛车中途加油、维修那样快捷简便的事情。就F-35B而言，地面人员在它还在运转时就上去给它加油、装载更多炸弹。几分钟后，在位于中国导弹不会打到的某个临时地点的泥地上，在支持性基础设施处于最低程度的条件下，这架F-35B战机可以再次起飞。
伯克说：“在世界上任何地方给我一块600英尺（约合183米）长的平面，我就可以在那里降落。”他把F-35B与美军的“疣猪”A-10攻击机作对比，后者以能够降落在土路上并继续作战而著称。
报道称，因此虽然中国一心要阻挡美国的F-18“大黄蜂”航母舰载机，但海军陆战队制定了一个新战略，用“黄蜂”号两栖攻击舰这样的小型军舰和飞行速度快的重型直升机提供支持。利用V-22“鱼鹰”倾转旋翼机和CH-53直升机极大的载重能力，海军陆战队可以在中国幻想的反介入/区域拒止范围内搭建临时基地。F-35B隐形战机可以从那里起飞，应对牵制航母的威胁，“打破中国的幻想”。
曾担任F-35中队指挥官的伯克在谈到反介入/区域拒止概念时说：“如果你从二维角度来看待战争，你就会有错误认识，你不会因为手臂比我长而在拳击比赛中打败我。”
报道称，目前，美国海军陆战队正在对可以“打破中国幻想”的武器F-35B进行最后的收尾工作，美国在争取尽早向太平洋派遣F-35B隐形战机。从美国最近部署F-35B的行动中可以看出，它对F-35B打破太平洋力量平衡的能力抱有信心。
报道表示，在美国境外最先部署这种战机的是日本，现在，随着半岛局势的升温，一艘可搭载F-35B战机的航母将驻扎日本。
伯克说：“你将第一次把第五代战机装备到一艘军舰上，把这艘军舰派到一个竞争激烈，充满地缘政治风险、争议和紧张气氛的地区。”
他还说：“不太可能夸大（在太平洋）部署第五代战机所带来的影响，这些战机将提供目前谁都不了解的新能力。”
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