崔顺实一审获刑20年 韩媒：对朴槿惠量刑或更重

韩国首尔中央地方法院13日对“亲信干政”案核心人物崔顺实作出一审宣判，法院认定崔顺实被指控的大部分罪名成立，判处其有期徒刑20年，罚款180亿韩元（约合人民币1.05亿元）。当天，法院还对涉案的青瓦台前首席秘书安钟范和乐天集团会长辛东彬分别做出判决。
法院认定，检方指控的崔顺实滥用职权强迫韩国大企业向两家基金财团出资以及收受三星集团贿赂等大部分犯罪事实成立。在崔顺实最终被裁定的18项罪名中，有12项被法院认定为与前总统朴槿惠存在共谋关系。
法院指出，崔顺实利用与朴槿惠之间的长期友好关系，与朴槿惠及安钟范合谋滥用总统职权，强迫三星电子和乐天集团等15家企业向由其实际掌控的Mir财团和K体育基金捐款774亿韩元。崔顺实还与朴槿惠合谋向三星电子副会长李在镕索要巨额贿赂，用于赞助其女儿郑某的马术训练活动，李在镕提供和承诺提供的金额达433亿韩元。此外，崔顺实向KT、现代汽车、浦项制铁、韩国观光公社分社施压，要求对其本人或友人经营的公司给予特殊照顾也被判定基本属实。
法院表示，崔顺实利用与朴槿惠之间的关系广泛干涉国家政务，造成国政混乱，并引发韩国宪政史上首例总统被弹劾罢免事件。对于滥用宪法赋予总统的特有权力干涉国政以权谋私，二人均负有不可推卸的责任。法院认为崔顺实罪责深重且在审判过程中始终否认犯罪事实、推卸责任、无任何反省表现，因此必须予以重罚。除罚款外，法院还决定追缴崔顺实的犯罪所得共72亿韩元。这是目前韩国司法部门针对“亲信干政”案判处的最重刑罚。
依据韩国法律，罚款应在宣判日后一个月内缴纳。若崔顺实未在规定时间内缴纳罚金，法院将对崔顺实加判一日以上3年以下强制劳动。此案特别检查组此前曾表示，若崔顺实不缴纳罚款，将面临3年劳役。
法院当天还宣布青瓦台前首席秘书安钟范的多项受贿罪名成立，判处其有期徒刑6年，并处1亿韩元罚金。乐天集团会长辛东彬也被裁定行贿罪名成立，判处有期徒刑2年6个月，并追缴行贿涉案资金70亿韩元。处于非拘留状态的辛东彬当庭被捕。《国民日报》称，辛东彬在去年涉嫌贪污和挪用公款数百亿韩元的一审判决中避免了实刑，但如今却因行贿70亿韩元不得不当庭被逮捕。他成为除李在镕外所有涉嫌“亲信干政”捐款嫌疑的大财阀中唯一被起诉判刑的人。
韩联社称，崔顺实一审被判处20年的重刑，法院将如何对与其构成同谋关系的前总统朴槿惠量刑，又成为舆论关注的焦点。崔顺实案去年12月开庭时，检方曾要求判处其有期徒刑25年，处1182亿韩元罚款。分析认为，此次崔顺实被判处20年监禁，是因为部分指控被判定为无罪，但法院对于认定的犯罪事实全部给予最高限度的量刑。
韩联社认为，由于崔顺实与朴槿惠有12项共谋罪，未来法院对朴槿惠的量刑可能比崔顺实还重。此外，除上述12项罪名，朴槿惠还涉嫌在文化界黑名单事件及青瓦台文件外泄事件中有犯罪行为，特别是鉴于其时任总统的身份，更是要被严加问责的部分。报道援引韩国法律界相关人士的观点称，从崔顺实的一审判决结果来看，法院是要对“干涉国政”案的核心人员处以严刑。若不考虑朴槿惠前任总统的特殊身份并对其给予善待，那朴槿惠有可能被判处无期徒刑。
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