1000斤二战未爆炸弹现踪伦敦 拆弹作业影响数万人

新社报道称，英国伦敦城机场跑道附近于当地时间2月11日发现一枚二战时期未爆炸弹，导致机场紧急关闭，移除作业更影响数万旅客及居民。
据报道，这枚德国的未爆炸弹重500公斤，于11日早上在机场跑道附近乔治五世码头（King George V Dock）施工期间被人发现。随后，机场关闭，并有两个相连区域列入管制，警方的拆弹专家和皇家海军协力移除这枚未爆炸弹。
机场关闭影响多达1.6万名旅客。他们原定在这座伦敦第五大机场乘机。部分航空公司已将他们的航班转到伦敦其他机场。
未爆炸弹拆除作业起先撤离多达500名居民，11日晚已允许他们回到住处。但稍后运送这枚弹身长约1.5米的未爆炸弹时，其他地区居民也遭疏散。
报道指出，拆除作业受潮汐影响，有关部门当晚等到近午夜时，才沿着泰晤士河，将未爆炸弹送到安全的地方处理。
伦敦城机场负责人辛克雷（Robert Sinclair）宣布，未爆炸弹从码头移除后，将于12日恢复航班。他午夜发布声明称，禁区管制已经解除，12日将开放并恢复正常作业，他还对受影响的旅客和居民的耐心及谅解表达了感谢。
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