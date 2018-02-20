英国乐施会性丑闻处理决定：4名员工被开 3人辞职

9日以来，英国媒体陆续曝出乐施会员工在亚非多个国家涉及性侵、嫖娼的丑闻。
新华网2月20日消息，英国乐施会遭媒体质疑有意隐瞒员工海外嫖娼，因而19日公布一份2011年内部调查报告，希望“展现诚意”，让公众恢复对这家非政府援助组织的信任。
乐施会在声明中说，“破例”发布这份报告，是“因为我们希望尽量透明地展示当时的调查和随后所做决定，同时也因为我们认识到这一事件已造成信任缺失”。
英国《泰晤士报》9日披露，2010年海地地震后，7名乐施会员工在当地援助灾民期间涉嫌嫖娼并接受内部调查。报道说，一些提供性服务女性是未成年人，乐施会内部有人刻意向公众隐瞒这段丑事。
乐施会19日公布当时的调查报告，隐去其中大部分人员姓名，时任乐施会驻海地团队主管罗兰·范豪威尔麦仑除外。报告说，乐施会2011年7月收到一封举报邮件，称多名乐施会驻海地员工违反行为准则，存在涉及性侵害、诈骗、搞裙带关系、玩忽职守等行为；一名员工得知自己遭举报后，伙同另外2人以武力方式威胁举报信中提及的证人，这3人因而受到欺凌和恐吓的指控。
调查后的处理决定如英媒所披露：4名员工被开除，3人辞职。报告说，涉及范豪威尔麦仑的多项指控中，唯一被证实的是嫖娼。他接受调查时“承认使用乐施会提供的住所嫖妓”，随后辞职。
报告提出，应“在工作时牢记维护女性权益”；采取更好的措施，阻止有不光彩行为的员工继续在援助行业内工作。
但乐施会随后似乎并未吸取自己列出的这两条教训。9日以来，英国媒体陆续曝出乐施会员工在亚非多个国家涉及性侵、嫖娼的丑闻。同时，范豪威尔麦仑也并未在业内受到抵制，反而2012年至2014年在法国慈善机构“反饥饿行动”谋得职位，在孟加拉国任当地团队主管。
[信誉危机]
乐施会说，19日与海地政府官员会面时将向对方提供报告全文。海地总统若弗内尔·莫伊兹13日强烈谴责乐施会，呼吁其他援助组织着手内部调查。莫伊兹说，援助人员竟然侵害他们帮助的对象，没有比这更丢人的行为。
丑闻接二连三，严重影响乐施会的声誉。英国首相府发言人19日说，要想恢复公众和援助对象的信任，乐施会还有很长的路要走。
欧洲联盟和英国政府说，正在考虑对乐施会的资助是否恰当。英国政府16日暂停资助乐施会，要求乐施会立即做出改革。
截至去年3月底的财政年度里，乐施会英国分部从英国政府获得4380万美元资助，约占其全年资金来源的8%。
乐施会一名高管12日引咎辞职。16日，乐施会宣布成立独立调查委员会等整改措施。20日，乐施会首席执行官马克·戈德林将前往英国议会接受问询。（新华网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost