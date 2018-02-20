德国两兄弟发明“飞行浴缸” 飞到面包店买三明治

据英国《每日邮报》2月13日报道，近期，善于发明的两名德国人菲利普•米肯贝克（Philipp Mickenbecker）和约翰尼斯（Johannes）将浴缸改造成螺旋桨驱动的飞行器，并乘坐它飞往当地的面包店购买了一个三明治。
视频显示，螺旋桨开始转动，浴缸在房屋外面升起，菲利普被固定在这个不寻常的发明中。随着这个简易的飞行浴缸在德国农村升空，我们可以看到菲利普坐在这个简易飞机上的视角。视频中，有一段时间，浴缸离地面很近，使田野里的水溅起，然后它又上升了。面包店的顾客们拍摄了这一不同寻常的时刻。
菲利普从浴缸里爬出来走进商店，柜台后面的售货员问他是否一切都很顺利，但除此之外，好像一个男人从浴缸里下来的行为是完全正常的。买了一个三明治后，他带着遥控器离开了商店，戴着头盔，爬到了飞行浴缸里。只要他们飞行高度不超过98英尺（约30米），德国法律就允许他们实现这样的发明。这项发明能够在空中飞行6分钟，这意味着尽管菲利普能够到达面包店，但还需要做一些工作才能让浴缸有足够的能量让它再次回家。
早在2017年12月，德国北部赫茨堡的就已经在当地一家健身房里揭开了飞行浴缸的面纱。The Real Life Guys频道展示了这对创意兄弟的最新发明。
约翰尼斯说：“在飞行浴缸起飞之前，人们不相信它真的会飞。当它起飞时，他们简直不敢相信自己的眼睛。当我们在外面飞行时，我们真的有飞翔的感觉，当然，我们可以飞得更高。我们的视频反响非常好，我们的大多数订阅者都不相信我们会成功，他们中的大多数人认为我们会骨折。这是世界上第一个载人飞行浴缸，所以这是相当惊人的。我们的许多订阅者甚至告诉我们，我们能开一家公司出售这些飞行浴缸。”（环球网）
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